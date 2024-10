Starr Insurance ontvangt vergunning om vestiging in Seoul te openen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Starr Insurance heeft aangekondigd dat de Financial Services Commission van Zuid-Korea de vestiging van Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd. in Korea een vergunning heeft verleend om in Seoul te opereren en commerciële eigendoms-/ongevallenverzekeringen in heel Korea te gaan verkopen.

Paul Choi werd in mei 2024 benoemd tot CEO van de vestiging van Starr in Korea. Hij heeft meer dan 30 jaar verzekeringservaring bij makelaars en verzekeraars en heeft een MS in Risk Management & Insurance van de Georgia State University.

Phil Finley, president van Starr Asia Pacific, verklaarde: "Korea is een van de grootste commerciële verzekeringsmarkten in Azië en Starr heeft een lange geschiedenis van opereren in de regio. We verwachten dat Korea de komende jaren een goede bron van winstgevende premiegroei voor Starr zal worden."

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.