Starr Insurance reçoit l’autorisation d’ouvrir une succursale à Séoul

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Starr Insurance a annoncé que la Commission des services financiers de Corée du Sud a accordé à Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd. une licence pour opérer à Séoul et commencer à vendre de l’assurance dommages aux entreprises dans toute la Corée.

Paul Choi a été nommé directeur général de la succursale coréenne de Starr en mai 2024. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance auprès de courtiers et d’assureurs et est titulaire d’une maîtrise en gestion des risques et en assurance de l’université d’État de Géorgie.

Phil Finley, président de Starr Asia Pacific, déclare : « La Corée est l’un des plus grands marchés d’assurance commerciale en Asie, et Starr a une longue expérience dans la région. Nous nous attendons à ce que la Corée devienne une bonne source de croissance rentable de primes pour Starr dans les années à venir. »

À propos de Starr Insurance

Starr Insurance (ou Starr) est un nom commercial désignant les compagnies d’assurance et d’assistance voyage et les filiales de Starr International Company, Inc. ainsi que les activités d’investissement de C. V. Starr & Co., Inc. et de ses filiales. Starr est un organisme d’assurance et d’investissement de premier plan, présent sur six continents. Par l’intermédiaire de ses compagnies d’assurance en activité, Starr propose des produits d’assurance dommages, accidents et santé, ainsi qu’une gamme de couvertures spécialisées, notamment dans les domaines de l’aviation, de la marine, de l’énergie et de l’assurance dommages excédentaire. Les filiales des compagnies d’assurance de Starr domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Malte, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni sont toutes notées « A » (Excellent) par A.M. Best. Le syndicat Lloyd’s de Starr est noté « A+ » (Fort) par Standard & Poor’s.

