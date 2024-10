China Eastern Airlines all’ESG Global Leaders Conference del 2024

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Si è tenuta a Shanghai l’ESG Global Leaders Conference del 2024. China Eastern Airlines, come unica rappresentante del settore di aviazione civile, alla conferenza ha tenuto un discorso tematico e mostrato i risultati conseguiti dalla compagnia in ambito ESG. Oltre a questo, China Eastern è diventata il “fornitore di servizi aerei designato” dell’evento, accogliendo e salutando gli ospiti globali seguendo il principio “4 servizi essenziali”.

La conferenza di quest’anno ha come tema “Promuovere la cooperazione, lo sviluppo e la vittoria comune globale dell’ESG” e copre argomenti all’avanguardia come energia e neutralizzazione delle emissioni carbonio, finanza verde, consumo sostenibile, scienze e tecnologie nonché beneficenza. All’evento si sono uniti oltre 800 ospiti di vari settori da tutto il mondo. I responsabili e i leader delle principali organizzazioni internazionali e delle imprese leader di vari settori, tra cui Ban Ki-moon, ottavo segretario generale delle Nazioni Unite e Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nonché vincitore del Premio Nobel e altri ospiti hanno tenuto rispettivamente discorsi e interventi alla conferenza.

Allo stand di China Eastern Airlines, sono stati presentati prodotti innovativi nel campo ESG, come il “dispositivo di riconoscimento intelligente dei danni di BSI”, primo nel settore dell’aviazione civile cinese, nonché il braccialetto anti-fatica per piloti, il braccialetto per operatori della sicurezza e il braccialetto anti-urto di bagagli, i quali hanno attirato l’attenzione di molti partecipanti che si sono fermati per approfondire queste conoscenze. In qualità di “fornitore di servizi aerei designato”, China Eastern ha proposto soluzioni di viaggio one-stop a più di 50 ospiti importanti che sono provenienti da città come Parigi, New York, Kuala Lumpur, lasciando un’impressione profonda agli ospiti con un’ottima esperienza dei “4 servizi essenziali”.

Negli ultimi anni, China Eastern ha aderito al concetto di sviluppo sostenibile e ha migliorato continuamente il livello di governance e prestazioni nel campo ESG. Come uno dei primi utenti del modello C919 al mondo, China Eastern ha dato il via con successo il primo volo e le operazioni commerciali regolari del C919; insieme alle parti interessate, ha promosso nuove pratiche di “risparmio energetico, riduzione delle emissioni di carbonio e voli ecologici”; ha mantenuto l’approccio “cliente-centrico” fornendo i prodotti aerei di alta qualità; ha imparato dall’esperienza del “Progetto Dieci Milioni” fornendo assistenza mirata e contribuendo alla rivitalizzazione rurale; ha pubblicato per 16 anni consecutivi il rapporto sullo sviluppo sostenibile (ESG). Dal 2018, il rating ESG di MSCI della compagnia è in costante aumento e nel 2020 e 2021 viene valutato di classificazione A per due anni consecutivi.