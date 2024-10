AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Spheric Assurance Company, Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Spheric Assurance Company, Ltd. (Spheric) (Islas Vírgenes Británicas). La perspectiva de estas calificaciones crediticias (calificaciones) es negativa.

Las calificaciones de Spheric reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas negativas reflejan la expectativa de AM Best de una presión continua sobre la administración integral de riesgos de la compañía en el corto plazo, a medida que la empresa sigue ejecutando una estrategia de recuperación viable, mientras enfrenta riesgos operativos en sus reportes y contabilidad.

Spheric ha fortalecido constantemente su base de capital mediante la reinversión de sus utilidades. La fuerte evaluación de su fortaleza de balance también toma en cuenta el conservador portafolio de inversión de la empresa, integrado principalmente por títulos de renta fija y variable. A pesar de la dependencia de reaseguro de la compañía a lo largo de los años, Spheric ha logrado aumentar su retención a medida que agudiza su experiencia en los nichos de mercado que suscribe. Para diciembre de 2023, la fortaleza de balance de Spheric fue presionada por los efectos del huracán Otis, impactando a su riesgo crediticio. Para junio de 2024, la compañía ha mostrado una mejora en la posición de su balance reforzando la fuerte evaluación de su fortaleza financiera.

Spheric ha mostrado resultados positivos a lo largo de los años; en promedio, el desempeño operativo de la compañía se ha visto respaldado por resultados técnicos positivos. A pesar de los resultados negativos reportados en 2023, la compañía muestra una recuperación positiva en su utilidad neta para junio de 2024. AM Best espera que la empresa mantenga los niveles de suficiencia de prima, mientras implementa su estrategia de expansión.

AM Best evalúa el perfil de negocio de la empresa como limitado; Spheric concentra sus esfuerzos en nichos de mercado, así mismo, la diversificación geográfica de sus primas y su base de clientes es en cierta medida limitada. La empresa tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas y es propiedad total de Global Insurance Group Holding Company. La mayor parte de las primas brutas emitidas por Spheric proceden del seguro de embarcaciones personales, mientras que las primas adicionales se generan a través de secuestros, accidentes personales y reaseguro de propiedad.

La administración integral de riesgos de Spheric se considera apropiada, y está bien integrada en sus operaciones. A pesar de los controles internos incorporados en la compañía, Spheric solía enfrentar riesgos operativos ya que concentraba varias funciones en una sola persona, por lo que un factor de gobierno corporativo fue considerado un elemento clave detrás de la perspectiva de calificación revisada a negativa de estable. AM Best espera una estabilización en su gobernanza dado que Spheric tiene una mejor estructura en su personal implementado en 2024, mitigando el riesgo operativo al asignar responsabilidades a todo su equipo. La compañía cuenta con un sólido programa de reaseguro con reaseguradoras altamente calificadas.

Aunque improbable, acciones de calificación positivas podrían tener lugar si la capitalización ajustada al riesgo de Spheric continúa mejorando, mostrando una tendencia de estable a largo plazo. Por lo contrario, acciones de calificación negativas podrían ocurrir si un deterioro de su gobierno corporativo sigue afectando la evaluación de la administración integral de riesgo de la compañía. También, acciones de calificación negativas podrían ocurrir si la capitalización ajustada al riesgo de Spheric continúa mostrando un comportamiento volátil.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

