InvestCloud révolutionne la gestion de patrimoine pour FirstCape grâce à une transformation numérique en plusieurs étapes

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--InvestCloud, leader mondial de la technologie patrimoniale, a annoncé aujourd’hui que FirstCape, la principale société de conseil et de gestion de patrimoine en Nouvelle-Zélande, a choisi InvestCloud pour transformer l’expérience de gestion de patrimoine que FirstCape offre à ses conseillers et à leurs clients. Dans le cadre d’une transformation numérique globale en plusieurs phases, cette initiative technologique vise à redéfinir la manière dont FirstCape fournit des services financiers, en se concentrant sur l’amélioration de l’efficacité des conseillers et en offrant une plateforme unique pour l’engagement et l’expérience des clients, ainsi que des conseils conformes à l’échelle.

FirstCape a été créé en début d’année par la consolidation de JBWere NZ, Jarden Wealth, Harbour Asset Management et BNZ Investment Services pour créer la première société de conseil en gestion de patrimoine et de gestion d’actifs au service des clients en Nouvelle-Zélande. La nouvelle société, qui compte désormais plus de 120 conseillers et plus de 50 milliards NZD d’actifs sous gestion et de conseils, s’est lancée dans une transformation numérique pour réimaginer l’expérience de ses clients et de ses conseillers tout au long du cycle de vie de l’investissement.

La première phase de la transformation numérique de FirstCape a été la mise en œuvre des solutions Portfolio Manager et Order Capture d’InvestCloud pour Jarden Wealth. Ces composants clés jettent les bases d’une plateforme améliorée et entièrement intégrée qui responsabilise les conseillers et améliore l’expérience des clients et des conseillers. Avec Portfolio Manager, les conseillers financiers sont en mesure de suivre et de gérer les portefeuilles de leurs clients avec une vision plus approfondie, ce qui leur permet de faire des propositions d’investissement sur mesure. En harmonisant le processus, les conseillers peuvent fournir des conseils plus précis et à la bonne échelle, tout en maintenant une approche personnalisée pour chaque client. Order Capture offre une interface transparente pour la négociation de différentes classes d’actifs. En stimulant l’efficacité opérationnelle, Order Capture permet aux conseillers d’agir plus rapidement et de se concentrer davantage sur les besoins des clients, ce qui se traduit par une expérience de gestion de patrimoine plus dynamique et plus réactive.

« Nous sommes ravis de constater le succès tangible de notre partenariat avec FirstCape, qui se lance dans cette transformation numérique modulaire », déclare Christine Mar Ciriani, présidente de Digital Wealth International chez InvestCloud. « En tirant parti de notre gamme complète de solutions front-office innovantes, nous aidons FirstCape à créer une solide infrastructure numérique qui stimulera sa croissance, harmonisera l’efficacité des conseillers et améliorera l’expérience des clients. Nous nous engageons à soutenir le parcours de FirstCape, qui est la principale société de gestion de patrimoine en Nouvelle-Zélande. »

La transformation de FirstCape met l’accent sur l’efficacité des conseillers. Les phases futures de la transformation permettront de meilleures expériences client et de conseil, ainsi que des solutions de gestion du cycle de vie du client (CLM) et d’accueil, offrant ainsi une plateforme entièrement intégrée et évolutive qui renforcera l’engagement des clients.

« Nous avons créé FirstCape avec l’intention déclarée d’améliorer notre offre client », déclare Malcolm Jackson, directeur général de FirstCape. « L’intégration des outils d’InvestCloud qui harmonisent la gestion de portefeuille et l’exécution des commandes fait partie de la mise en œuvre de cette promesse. Nous continuons à nous concentrer sur l’offre d’une gamme complète de services adaptés aux besoins uniques de chaque client, quelle que soit l’étape de leur cycle de vie d’investissement. »

Cette transformation numérique positionnera FirstCape à l’avant-garde du secteur de la gestion de patrimoine en Nouvelle-Zélande.

À propos d'InvestCloud

InvestCloud, leader mondial de la technologie patrimoniale, aspire à un avenir financier plus intelligent. Moteur de la transformation numérique du secteur de la gestion de patrimoine, la société sert un large éventail de clients dans le monde entier, notamment des gestionnaires de patrimoine et d’actifs, des sociétés de courtage, des banques, des RIA et des assureurs. En termes d’échelle, les clients de la société représentent plus de 40 % des 132 billions de dollars d’actifs totaux dans le monde. En tant que leader de la personnalisation et de l’échelle des programmes de conseil, y compris les comptes gérés unifiés (UMA) et les comptes gérés séparément (SMA), la société s’engage à assurer le succès de ses clients. En équipant et en habilitant les conseillers et leurs clients avec une technologie connectée, une intelligence améliorée et des expériences inspirées, InvestCloud fournit des solutions numériques de pointe en matière de gestion de patrimoine et de planification financière, complétées par un entrepôt de données dynamique, qui s’étendent à l’ensemble du continuum du patrimoine. En 2024, InvestCloud a été nommée CNBC World’s Top Fintech Company, preuve de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et de la réussite de ses clients. InvestCloud, dont le siège social se trouve aux États-Unis, sert des clients dans le monde entier.

InvestCloud.com | LinkedIn

À propos de FirstCape

FirstCape est un groupe de sociétés de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs de premier plan. Sa mission est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers et leurs aspirations en augmentant et en protégeant leur patrimoine.

Les sociétés composant le groupe FirstCape sont JBWere New Zealand, Jarden Wealth, Harbour Asset Management et BNZ Investment Services Limited (émetteur et gestionnaire de tous les produits de patrimoine distribués par BNZ, y compris le BNZ KiwiSaver Scheme).

Ensemble, les entreprises qui la composent sont responsables de plus de 50 milliards de dollars de fonds gérés et de conseils. Elle dispose de 14 bureaux répartis dans toute la Nouvelle-Zélande et de plus de 120 conseillers financiers.

