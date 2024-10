SDX en RULEMATCH werken amen om de institutionele cryptotrading en bewaarnemingsmarkt te transformeren

ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--SDX en RULEMATCH leveren een volledige end-to-end-oplossing van institutioneel nivau voor banken en financiële instellingen. Dit in Zwitserland gesmede partnerschap signaleert de rijpwording van de cryptomarkt, gecentreerd rond efficiëntie, beveiliging en conformiteit.

Instellingen zullen op het platform van RULEMATCH met 'post-trade' clearing en afwikkeling kunnen verhandelen, wat de behoefte elimineert om hun verhandelingsactiviteiten voor te financieren. Aan de hand van de geïntegreerde oplossing van SDX en RULEMATCH, kunnen ze crypto-activa in SDX’s veilige bewaring houden en clearing-zekerheid vlot op een specifieke SDX-account beheren. Deze integratie neemt de behoefte weg om zekerheden te hebben op het handelsplatform, wat zorgt voor een probleemloze en veilige oplossing. Investeerders zullen ook hun cryptozekerheidsposities in luttele seconden kunnen vermeerderen, en zo de lange vertragingen vermijden die vaak gepaard gaan met traditionele on-chain transacties. De geïntegreerde oplossing met SDX’s bewaarnemingsservices en RULEMATCH’s trading- en afwikkelingsplatform zullen vanaf het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar zijn.

David Newns, hoofd van SIX Digital Exchange, gaf volgend commentaar op het belang van het partnerschap: "Tot nu toe werd de ruimte van digitale activa wat achteruitgeschoven gehouden wegens bezorgdheid rond snelheid, conformiteit en fragmentatie. Ons partnerschap met RULEMATCH haalt deze problemen regelrecht onderuit door transparentie, kapitaalefficiëntie en, van cruciaal belang, een duidelijke scheiding van trading- en bewaarnemingsrollen te bieden. Dit betekent dat institutionele investeerders volledige controle behouden over hun zekerheden via SDX’s bewaring en activa gescheiden kunnen bewaren op crypto-adres, om zo op elk ogenblik duidelijkheid over de locatie van activa te verzekeren. Als onderdeel van SIX, een betrouwbare leverancier van internationale financiële infrastructuur, blijft SDX de hoogste normen hanteren voor beveiliging en conformiteit voor institutionele investeerders.”

David Riegelnig, CEO van RULEMATCH, voegde hieraan toe: “We waren er altijd al van overtuigd dat het scheiden van de rollen van trading en bewaarneming van cruciaal belang is om financiële instellingen in de sector van digitale activa te dienen. Als pure marktoperator is het voor RULEMATCH bijzonder interessant om met SDX samen te werken en haar bewaarnemingsservices te integreren met ons trading- en afwikkelingsplatform. En we weten van onze deelnemers dat velen van hen staan te popelen om een veilige, onafhankelijke bewaarnemer zoals SDX te gebruiken om de volledige levenscyclus van hun crypto-activa holdings te beheren, terwijl ook de concurrentiële voordelen van trading en afhandeling op RULEMATCH kunnen worden benut. Dankzij ons partnerschap is dit exact wat zij nu kunnen doen.”

Over SDX

SDX Group AG (SDX) en haar dochterondernemingen beheren FMI's (financiële marktinfrastructuren) voor de uitgifte, de trading, de afwikkeling en de bewaarneming van digitale activa, onder licentie van FINMA, toezichthouder voor de financiële markten van Zwitserland. SDX beheert een beursnotering via de SDX Trading AG en SIX Digital Exchange AG, de eerste en enige CSD (Central Securities Depository) op DLT van Zwitserland. SDX Web3 AG maakt eveneens deel uit van de Group en biedt oplossingen aan voor bewaring van crypto-activa en crypto staking. Als onderdeel van SIX Group is SDX onderworpen aan de normen voor hoogwaardige kwaliteit en beveiliging van de Group, gedekt onder de Zwitserse wet. De hoofdzetel van SDX is gevestigd in Zurich, Zwitserland.

https://www.sdx.com/

Over RULEMATCH

RULEMATCH is het vooraanstaande handelsplatform voor crypto- en digitale activa ten behoeve van financiële instellingen. Het werkt als een marktoperator voor spot trading van de meeste liquide cryptovaluta vs. fiduciaire valuta. RULEMATCH is nooit een tegenpartij in trading. Fiduciaire fondsen worden gehouden in een fiduciaire account-set-up met een door de staat gegarandeerde Zwitserse bank met AA+ rating en cryptovaluta worden op volledig gescheiden wallets verhandeld. Met geïntegreerde, multilaterale clearing en post-trade afwikkeling, evenals een verhandelingstechnologie van institutioneel niveau, helpt RULEMATCH om zeer lage latentie, kapitaalefficiënte trading en robuuste marktintegriteit te bieden. Haar kantoren en activiteiten situeren zich in Zurich – het hart van Europa. Haar deelnemersnetwerk is uitsluitend open voor banken en beleggingsmaatschappijen, en beperkt tot geselecteerde landen. RULEMATCH is niet beschikbaar voor financiële instellingen gevestigd in de Verenigde Staten.

Meer informatie: www.rulematch.com

