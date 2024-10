SDX et RULEMATCH entrent en partenariat pour transformer le marché institutionnel du trading de cryptos et des dépôts

ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--SDX et RULEMATCH fournissent une solution complète, de bout en bout et de niveau institutionnel aux banques et aux établissements financiers. Axé sur l'efficience, la sécurité et la conformité, ce partenariat helvétique témoigne de l'arrivée à maturité du marché crypto.

Les établissements pourront négocier sur la plateforme de RULEMATCH avec une compensation et un règlement post-négociation, éliminant ainsi la nécessité de préfinancer leurs activités de négociation. Grâce à la solution intégrée de SDX et RULEMATCH, ils peuvent détenir des actifs cryptos dans le dépôt sécurisé de SDX et gérer facilement les garanties de compensation sur un compte SDX dédié. L'intégration élimine la nécessité de détenir des garanties auprès de la plateforme de négociation, offrant ainsi une solution transparente et sécurisée. Les investisseurs seront également en mesure d'augmenter leurs positions de garantie crypto en quelques secondes, en évitant les longs délais souvent associés aux transactions traditionnelles sur la chaîne. La solution intégrée avec les services de conservation de SDX et la plateforme de négociation et de règlement de RULEMATCH sera disponible à partir du quatrième trimestre 2024.

Commentant l'importance du partenariat, David Newns, responsable de SIX Digital Exchange, déclare : « Jusqu’à présent, l’espace des actifs numériques a été freiné par des préoccupations liées à la vitesse, à la conformité et à la fragmentation. Notre partenariat avec RULEMATCH aborde ces questions de front en assurant la transparence, l'efficacité du capital et, surtout, une séparation claire des rôles de négociation et de dépôt. Cela signifie que les investisseurs institutionnels conservent le contrôle total de leurs garanties via le dépôt de SDX et peuvent séparer les actifs par adresse cryptographique, garantissant ainsi une localisation claire des actifs à tout moment. Dans le cadre de SIX, fournisseur éprouvé d’infrastructures financières mondiales, SDX continue d'appliquer les normes de sécurité et de conformité les plus élevées pour les investisseurs institutionnels. »

David Riegelnig, CEO de RULEMATCH, ajoute : « Nous avons toujours pensé que la séparation des rôles de négociation et de conservation était essentielle pour servir les institutions financières du secteur des actifs numériques. En tant qu'opérateur de marché pur, RULEMATCH est ravi de s'associer à SDX et d'intégrer ses services de conservation à notre plateforme de négociation et de règlement. Et nous savons, par nos participants, que beaucoup d'entre eux aimeraient utiliser un dépositaire sécurisé et indépendant comme SDX pour gérer le cycle de vie complet de leurs avoirs en cryptoactifs, tout en tirant parti des avantages concurrentiels de la négociation et du règlement sur RULEMATCH. C'est précisément ce que notre partenariat permet d'accomplir. »

À propos de SDX

SDX Group AG (SDX) et ses filiales exploitent des infrastructures de marchés financiers pour l’émission, la négociation, le règlement et la conservation d’actifs numériques, sous licence de la FINMA, l’autorité suisse de régulation des marchés financiers. SDX exploite une bourse par l’intermédiaire de SDX Trading AG et de SIX Digital Exchange AG, le premier et le seul dépositaire central de titres suisse sur DLT. SDX Web3 AG fait également partie du groupe et propose des solutions de dépôt et de staking d'actifs cryptos de qualité institutionnelle. En tant que membre de SIX Group, SDX est soumis aux normes rigoureuses de qualité et de sécurité du groupe régies par le droit suisse. Le siège social de SDX est situé à Zürich, en Suisse.

https://www.sdx.com/

À propos de RULEMATCH

RULEMATCH est la première plateforme de négociation d'actifs cryptos et numériques pour les institutions financières. La société fonctionne comme un opérateur de marché pour le trading au comptant des cryptomonnaies les plus liquides par rapport aux fiats. RULEMATCH n'est jamais une contrepartie dans le trading. Les fonds fiat sont détenus dans une configuration de compte fiduciaire avec une banque suisse garantie par l'État, notée AA+ et les cryptomonnaies sont traitées sur des portefeuilles entièrement séparés. Grâce à la compensation multilatérale intégrée et au règlement post-négociation, ainsi qu'à la technologie de négociation de qualité institutionnelle, RULEMATCH contribue à fournir une latence ultra-faible, une négociation efficace sur le plan du capital et une intégrité du marché éprouvée. Ses bureaux et ses opérations sont situés à Zürich, au cœur de l’Europe. Son réseau de participants est ouvert uniquement aux banques et aux sociétés de valeurs mobilières et limité à certains pays. RULEMATCH n'est pas disponible pour les institutions financières basées aux États-Unis.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.rulematch.com

