Ohmium annonce sa collaboration avec SwitcH2 BV et BW Offshore en vue de la construction d'une usine flottante d'ammoniac vert

NEWARK, Californie et ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International, une entreprise spécialisée dans l'hydrogène vert qui conçoit, fabrique et déploie des systèmes d'électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), a annoncé aujourd'hui la signature d'un « Term Sheet » avec SwitcH2 BV, joint venture spécialisée dans les énergies renouvelables, qui compte parmi ses partenaires BW Offshore, l'un des principaux fournisseurs de solutions de production offshore. Selon les termes de cet accord, Ohmium développera des systèmes d'électrolyseurs PEM pour un projet innovant d'usine flottante de synthèse d'hydrogène et d'ammoniac verts de 300 MW, piloté par SwitcH2.

Ce projet, localisé au large des côtes d'Europe du Sud, prévoit la création d'une unité flottante de production d'hydrogène et d'ammoniac à l'échelle industrielle, reposant sur des technologies de production, de stockage et de déchargement (FPSO, Floating Production, Storage and Offloading) qui ont déjà démontré leur efficacité. Des électrolyseurs PEM d'Ohmium de 300 MW seront installés à bord du bâtiment FPSO de SwitcH2, long de 268 mètres. Une fois cette unité flottante de 300 MW achevée, sa capacité de production annuelle atteindra 55 000 tonnes d'hydrogène vert et près de 300 kt d'ammoniac vert, soit de quoi alimenter plusieurs navires de haute mer pendant toute une année.

Les électrolyseurs PEM d'Ohmium fonctionneront à l'énergie solaire et éolienne du littoral, ainsi qu'à l'eau de mer traitée, et produiront de l'hydrogène vert. Cet hydrogène alimentera une unité de synthèse d'ammoniac installée sur le pont, et le produit obtenu sera ensuite déchargé sur un transporteur d'ammoniac pour être acheminé vers les acheteurs. Ce projet, soutenu par le gouvernement néerlandais et bénéficiant d'une approbation de principe de la part de l'organisme de certification norvégien DNV en termes de conception de l'installation, devrait permettre de produire de l'ammoniac vert d'ici 2029.

« Nous sommes ravis qu'Ohmium nous accompagne dans la réalisation de ce projet novateur », a affirmé Bob Rietveldt, Directeur et co-fondateur de SwitcH2. « Les électrolyseurs PEM d'Ohmium, compacts et hyper modulaires, conviennent parfaitement à l'espace exigu des FPSO. Leur produit est d'une grande efficacité ; quant à sa conception, complète et standardisée, elle permet de réaliser une installation rapide et flexible, à grande échelle ».

« Ohmium se réjouit de participer à ce projet d'avant-garde et transformateur », a confié Arne Ballantine, PDG d'Ohmium. « Nous sommes sensibles à l'expertise que la joint venture SwitcH2 apporte en termes d'unités flottantes de production offshore, ainsi qu'à sa vision de l'exploitation des énergies renouvelables et d'hydrogène vert pour la production d'ammoniac vert. Le marché de l'ammoniac vert devrait connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines décennies, notamment en tant que source de carburant propre pour le secteur du transport maritime mondial, et Ohmium est impatient de collaborer avec SwitcH2 pour apporter une réponse à ce besoin ».

À propos d'Ohmium

Ohmium conçoit, fabrique et déploie des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) modulaires et évolutifs, qui permettent de produire de l'hydrogène vert à des coûts compétitifs. La gamme de produits électrochimiques de l'entreprise aide les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie durable dans les projets industriels, de transport et d'énergie. Le siège d'Ohmium est situé aux États-Unis, la fabrication se fait en Inde et l'entreprise est présente dans le monde entier. Ohmium a un pipeline de projets d'hydrogène vert de plus de 2 GW répartis sur trois continents. En 2023, Ohmium a conclu une levée de fonds en série C de 250 millions de dollars, menée par TPG Rise Climate.

À propos de SwitcH2 BV

SwitcH2 BV est une société de développement de projets qui conçoit et exploite des unités flottantes de production nouvelle génération, destinées à la fourniture d'hydrogène et d'ammoniac verts pour les acheteurs industriels. Avec nos actionnaires BW Offshore et Dutch Oceans Capital, nous cumulons des dizaines d'années d'expérience offshore, que nous mettons à profit dans des systèmes innovants d'énergie renouvelable. Pour plus d'informations, visitez le site : https://switch2offshore.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.