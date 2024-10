Ohmium annuncia la collaborazione con SwitcH2 BV e BW Offshore per un impianto galleggiante di ammoniaca verde

NEWARK, Calif. & ROTTERDAM, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International, un'azienda di idrogeno verde che progetta, produce e distribuisce soluzioni avanzate di elettrolizzatori a membrana a scambio protonico (PEM), ha annunciato oggi di aver firmato un Term Sheet con SwitcH2 BV, una Joint Venture per le energie rinnovabili che ha partner come BW Offshore, un fornitore leader di soluzioni di produzione offshore. In base all'accordo, Ohmium svilupperà soluzioni di elettrolizzatori PEM per un progetto pionieristico di sintesi di idrogeno e ammoniaca galleggiante da 300 MW diretto da SwitcH2.

Situato al largo delle coste dell'Europa meridionale, il progetto creerà un impianto galleggiante su scala industriale per la produzione di idrogeno e ammoniaca, basato sulle collaudate tecnologie FPSO (Floating Production, Storage and Offloading). A bordo della nave di 268 metri Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) di SwitcH2 saranno installati 300 MW di elettrolizzatori PEM di Ohmium. Una volta completato, l'impianto galleggiante da 300 MW avrà una capacità produttiva annua di 55.000 tonnellate di idrogeno verde e di quasi 300Kton di ammoniaca verde, sufficienti per rifornire varie navi oceaniche per un anno intero.

Gli elettrolizzatori PEM di Ohmium, per produrre idrogeno verde utilizzeranno l'energia solare ed eolica della costa, insieme all'acqua di mare trattata. L'idrogeno verrà immesso in un'unità di sintesi dell'ammoniaca sul ponte e il prodotto risultante verrà infine scaricato su un vettore di ammoniaca per essere trasportato ai distributori. Il progetto prevede la produzione di ammoniaca verde entro il 2029, grazie al sostegno del governo olandese e l'approvazione di massima del progetto da parte dell'agenzia di certificazione norvegese DNV.

“ Siamo lieti che Ohmium si sia unita a noi per rendere possibile questo progetto pionieristico”, ha dichiarato il direttore e co-fondatore di SwitcH2 Bob Rietveldt. “ Gli elettrolizzatori PEM compatti e iper-modulari di Ohmium sono ideali per le FPSO con spazio limitato. Il loro prodotto garantisce un'elevata efficienza e il design completo e standardizzato consente un'installazione flessibile e rapida su scala.”

“ Ohmium è entusiasta di partecipare a questo progetto all'avanguardia e trasformativo”, ha dichiarato Arne Ballantine, CEO di Ohmium. “ Apprezziamo l'esperienza che SwitcH2 Joint Venture apporta alla produzione galleggiante offshore e la sua visione di sfruttare le energie rinnovabili e l'idrogeno verde per la creazione di ammoniaca verde. Il mercato dell'ammoniaca verde è destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi decenni, soprattutto come fonte di combustibile pulito per l'industria navale globale e Ohmium è entusiasta di collaborare con SwitcH2 per contribuire a soddisfare questa esigenza.”

Informazioni su Ohmium

Ohmium progetta, produce e distribuisce elettrolizzatori modulari e scalabili a membrana a scambio protonico (PEM) che consentono la produzione di idrogeno verde a costi competitivi. La suite di prodotti elettrochimici dell'azienda aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi di energia sostenibile in vari progetti industriali, di trasporto ed energetici. Con sede centrale negli Stati Uniti, impianti di produzione in India e attività in tutto il mondo, Ohmium ha una pipeline globale di progetti di idrogeno verde che supera i 2 GW in tre continenti. Nel 2023 Ohmium ha raccolto 250 milioni di dollari in un finanziamento di Serie C, guidato da TPG Rise Climate.

Informazioni su SwitcH2 BV

SwitcH2 BV è una società di ideazione di progetti che sviluppa e gestisce la prossima generazione di sistemi di produzione galleggianti offshore per la fornitura di idrogeno e ammoniaca verde per i distributori industriali. Insieme ai nostri azionisti BW Offshore e Dutch Oceans Capital, rappresentiamo decenni di esperienza offshore che mettiamo a disposizione di sistemi innovativi di energia rinnovabile. Per maggiori informazioni, visitare il sito: https://switch2offshore.com/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.