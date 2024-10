Visa et Analytic Partners annoncent un accord pluriannuel visant à transformer l'analyse commerciale pour les commerçants et les marques

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V), un chef de file mondial des paiements numériques, annonce ce jour la signature d'un nouveau partenariat stratégique avec Analytic Partners, un fournisseur mondial de solutions analytiques. Ensemble, Visa et Analytic Partners prévoient de relever les défis commerciaux auxquels sont confrontés les commerçants et les marques, notamment en améliorant le retour sur investissement publicitaire, grâce à des analyses de données axées sur l'IA qui accroissent la valeur.

Dans un environnement commercial dynamique riche en données, les entreprises ont besoin d'informations significatives et en temps quasi réel pour prendre des décisions éclairées, mais les solutions sont souvent fragmentées ou inexploitables. Le partenariat combinera les relations avec les commerçants et les perspectives sur les dépenses des consommateurs de Visa avec la plateforme de décision commerciale d’Analytic Partners afin d’apporter de puissantes analyses d’optimisation des dépenses marketing aux commerçants et aux marques du monde entier.

« Le volume de données dont disposent les commerçants peut être considérable, et s’ils ne s'y prennent pas correctement, c’est une occasion manquée de croissance », déclare Jeni Mundy, responsable mondiale des ventes aux commerçants et de l’acquisition, Visa. « En combinant notre envergure et nos connaissances avec l’expertise approfondie d’Analytic Partners dans le domaine de l’analyse commerciale, nous permettrons à nos clients d’obtenir un plus grand succès dans leurs secteurs d’activité. Nous sommes ravis de concrétiser le plein potentiel de nouvelles solutions améliorées pour les commerçants. »

Dans un premier temps, le partenariat se concentrera sur les États-Unis, avec une expansion mondiale prévue à la suite. Visa et Analytic Partners ont pris certains engagements d'exclusivité pour les offres et services d'optimisation des dépenses de marketing des commerçants et des marques. Visa et Analytic Partners prévoient également de collaborer pour développer des solutions d'analyse nouvelles et améliorées qui permettent aux commerçants et aux marques de transformer les informations en croissance commerciale mesurable.

« Commercial Analytics aide les commerçants et les marques à comprendre quels leviers consommateurs et commerciaux tirer, afin qu’ils puissent générer davantage d’opportunités de croissance exploitables. Cette approche peut améliorer leur capacité à fidéliser davantage leurs clients et à attirer de nouveaux clients », déclare Nancy Smith, CEO, Analytic Partners. « L’empreinte mondiale de Visa, sa compréhension approfondie des dépenses de consommation et son engagement en faveur de l’innovation responsable en font un partenaire de choix pour révolutionner l’intelligence commerciale des commerçants et des marques du monde entier. »

Pour de plus amples renseignements à propos des solutions proposées, rendez-vous sur la page Commercial Analytics d'Analytic Partners.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout, et considèrent l’accès comme fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos d'Analytic Partners

Analytic Partners est le leader de l'analyse commerciale. La société fournit des solutions adaptatives pour une compréhension approfondie de l'entreprise et une planification et une optimisation en temps opportun, pour le marketing et au-delà. Nous transformons les données en expertise afin que nos clients puissent créer des liens pérennes avec leurs clients et atteindre le succès commercial. Pour plus d'informations, visitez analyticpartners.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.