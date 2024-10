Trailstone et Eurowind Energy entament une collaboration au Portugal

PORTO, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Trailstone Group, une société énergétique et technologique mondiale fournissant des solutions de gestion des risques et d'optimisation pour les actifs renouvelables en Europe, aux États-Unis et au Japon, a signé deux contrats avec le développeur d'énergie renouvelable, Eurowind Energy.

Trailstone fournira des services d’équilibrage physique et d’agrégation à l’actif solaire photovoltaïque « Triana » de 22 MWc d’Eurowind ainsi qu’à l’UPP « Vale Verde » de 2 MWc nouvellement construite. Ces accords établissent un partenariat entre Trailstone et Eurowind et étendent encore la présence de Trailstone au Portugal.

Ante Pogacic, responsable mondial, Power & Renewables, Trailstone, déclare : « Le Portugal est un marché stratégique caractérisé par une croissance considérable des énergies renouvelables, sur lequel nous pouvons fournir aux propriétaires d’actifs renouvelables des solutions exclusives de gestion des risques et d’optimisation du négoce de l’énergie. »

Gonçalo Ferreira, directeur, Origination Iberia, Trailstone, déclare : « Nous sommes heureux de travailler avec Eurowind Energy et nous sommes ravis de les aider à renforcer leur présence sur un marché européen clé des énergies renouvelables. »

Joaquim Pinto, responsable pays, Portugal, Eurowind Energy, déclare : « Commencer par Trailstone en tant qu’agent de marché pour Triana PV Park et pour l’UPP de Vale Verde marque un nouveau chapitre pour Eurowind au Portugal. Les antécédents et l'expertise de Trailstone dans le domaine de la route vers le marché nous donnent le confort d'avoir notre équipe se concentrer sur ce que nous faisons le mieux : le développement, la construction et l’exploitation d’actifs d’énergie renouvelable, non seulement dans le secteur photovoltaïque, mais aussi dans d’autres technologies. »

Trailstone est entré sur le marché portugais des énergies renouvelables en 2023. En plus des services d'équilibrage et d'agrégation, Trailstone propose également une gamme de produits d'énergie renouvelable pour aider les propriétaires et les gestionnaires d'actifs à réduire les risques et à optimiser les rendements, y compris les services d'acheminement vers le marché, les contrats d'achat d'électricité (AAE) à court terme, la gestion des risques de déséquilibre et l'approvisionnement / retrait des garanties d'origine.

Eurowind Energy est entré sur le marché portugais en 2016 et Triana PV Park est son premier actif en exploitation dans le pays, depuis janvier 2023. La société construit actuellement 54 MWc supplémentaires de centrales photovoltaïques réparties dans le nord et le centre du pays, à partir d'un pipeline de projets en cours de développement d'environ 650 MW dans les parcs photovoltaïques, les parcs éoliens, le stockage de batteries et l'électricité à X. Compte tenu de son expertise d'équipe dans l'énergie solaire, le bureau portugais accueille également le Centre de compétence solaire d'Eurowind Energy, soutenant l'ensemble du groupe dans le développement de projets photovoltaïques.

À propos de Trailstone

Trailstone est une société mondiale de négoce d’énergies renouvelables et de gestion d’actifs qui assure la gestion des risques et l’optimisation énergétique pour améliorer la production et les rendements financiers. La société propose une plateforme entièrement automatisée de gestion de bout en bout des énergies renouvelables, en s’appuyant sur son expérience éprouvée dans le commerce énergétique. La technologie exclusive de Trailstone tire parti de l’analyse des données et de la météorologie pour offrir des capacités robustes de modélisation, de prévision et de négoce. Fondée en avril 2013, Trailstone a déjà contribué à optimiser plus de 18 000 MW d’actifs d’énergie renouvelable et opère dans 20 pays. Pour plus d’informations, voir www.trailstonegroup.com.

Le 25 août 2024, Trailstone a été acquise par l'activité mondiale de négoce de matières premières Engelhart. Cette acquisition est un élément central du plan stratégique d’Engelhart visant à renforcer ses capacités commerciales et technologiques et à générer de la valeur grâce à une participation active à la transition vers une énergie propre.

Plus d'informations : https://www.ectp.com/2024/08/engelhart-acquires-trailstone-group/

À propos d'Eurowind Energy

Eurowind est un IPP danois créé en 2006 avec des activités dans 17 pays à travers l'Europe et aux États-Unis, et plus de 2 GW d'actifs d'énergie renouvelable sous gestion. Étant à l'origine un développeur éolien, Eurowind Energy possède également l'expertise nécessaire pour développer, construire et exploiter des parcs solaires, des batteries, des électrolyseurs et d'autres technologies PtX. Actuellement, le groupe dispose d'une réserve de projets en cours de développement de près de 60 GW. Pour en savoir plus, https://eurowindenergy.com/

