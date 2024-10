NEQSOL Holding acquiert l’un des plus grands producteurs de titane au monde

AMSTERDAM et KIEV, Ukraine--(BUSINESS WIRE)--NEQSOL Holding, un groupe d’investissement mondial qui gère diverses entreprises dans 11 pays depuis son siège à Amsterdam, Bakou et Kiev, est actuellement en train d’acquérir United Mining and Chemical Company JSC (UMCC), l’un des plus grands producteurs de matières premières de minerai de titane au monde.

Cemin Ukraine, une société faisant partie de NEQSOL Holding, est en train d’acquérir 100 % des actions de la société publique United Mining and Chemical Company à la suite d’une vente aux enchères en vue de la privatisation de la société. L'accord de privatisation a été approuvé par le Cabinet des ministres de l'Ukraine et est maintenant soumis à une nouvelle approbation réglementaire.

United Mining and Chemical Company JSC fait partie des dix premiers producteurs et transformateurs de concentrés de minerai de titane et de zirconium au monde. En 2020, la société a enregistré une production de 350 000 tonnes de concentrés de minerai de titane et de zirconium. L'UMCC a été créée par le gouvernement ukrainien pour gérer et exploiter l'usine minière et métallurgique de Vilnohirsk dans la région de Dnipropetrovsk et l'usine minière et de traitement d'Irshansk dans la région de Jytomyr en Ukraine.

Avec l'acquisition de United Mining and Chemical Company, NEQSOL Holding poursuit son expansion stratégique à l'international. UMCC est l’un des plus grands producteurs mondiaux de matières premières en titane, qui revêtent une grande importance et sont utilisées dans diverses industries stratégiques. Une fois finalisé, cet accord renforcera la position de la holding sur la scène commerciale internationale.

Volodymyr Lavrenchuk, directeur régional de NEQSOL Holding Ukraine, déclare : « NEQSOL Holding est en train d’acquérir UMCC, ce qui comprend plusieurs étapes supplémentaires. Grâce à cette initiative audacieuse, la holding contribue aux efforts de reconstruction de l’Ukraine et envoie un signal positif à d’autres investisseurs mondiaux pour qu’ils envisagent d’investir en Ukraine. Une fois achevée, la holding attend avec intérêt la poursuite du développement stratégique et de la modernisation d’UMCC, conformément à tous les contrôles mondiaux liés à l’industrie du titane. »

À propos de NEQSOL Holding :

NEQSOL Holding est un groupe d'investissement mondial qui emploie plus de 12 000 personnes dans 11 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Géorgie et la Turquie. Le groupe opère depuis ses trois sièges sociaux à Amsterdam, Bakou et Kiev, gérant des entreprises dans les télécommunications, l'énergie, la construction, la haute technologie et maintenant les industries du titane. NEQSOL Holding sert plus de 25 millions de clients dans le monde. https://www.neqsolholding.com/

À propos d'UMCC Titanium :

UMCC est une société minière dans le secteur des sables minéraux de titane, avec des opérations dans le segment en amont de l'extraction, du traitement et de la valorisation des ressources minérales. UMCC est l'un des plus grands mineurs d'ilménite et de rutile au monde. Depuis 2019, la société gère le Fonds des biens de l'État de l'Ukraine. Elle fait partie des 100 contribuables les plus importants d’Ukraine. https://www.umcc-titanium.com/en/

