A Trailstone e a Eurowind Energy iniciam uma colaboração em Portugal

PORTO, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Trailstone Group, uma empresa global de energia e tecnologia que oferece soluções de gestão e otimização de risco para ativos renováveis na Europa, nos EUA e no Japão, assinou dois acordos com a Eurowind Energy, uma promotora de energias renováveis.

A Trailstone irá fornecer serviços de agregação ao projeto solar 'Triana' de 22 MWp da Eurowind, bem como à recém-construída UPP 'Vale Verde' de 2 MWp. Estes acordos estabelecem uma parceria entre a Trailstone e a Eurowind e aumentam a presença da Trailstone em Portugal.

Ante Pogacic, Global Head of Power & Renewables da Trailstone, afirmou: “Portugal é um mercado estratégico com um enorme crescimento das energias renováveis, onde podemos oferecer aos proprietários de activos renováveis soluções exclusivas de gestão de risco e de otimização do trading de energia.”

Gonçalo Ferreira, Director of Origination Iberia da Trailstone, afirmou: ” Temos o prazer de trabalhar com a Eurowind Energy e de ajudar a aumentar a sua presença num mercado europeu fundamental para as energias renováveis.”

Joaquim Pinto, Country Manager Portugal da Eurowind Energy, afirmou “Começando com a Trailstone como agente de mercado para o parque fotovoltaico de Triana e para a UPP Vale Verde, é uma nova página para a Eurowind em Portugal . O historial e a experiência da Trailstone na área do route-to-market dão-nos o conforto de ter a nossa equipa concentrada naquilo que fazemos melhor: desenvolver, construir e operar activos de energias renováveis, não só em fotovoltaico mas também noutras tecnologias.”

A Trailstone entrou no mercado português das energias renováveis em 2023. Para além dos serviços de agregação, a Trailstone também oferece um conjunto de produtos de energia renovável para ajudar os proprietários e gestores de activos a reduzir o risco e optimizar retornos, incluindo serviços de route-to-market, Power Purchasing Agreements (PPA) de curto prazo, gestão do risco de desvios e comercialização de Garantias de Origem.

A Eurowind Energy entrou no mercado português em 2016, e o parque fotovoltaico Triana é o seu primeiro ativo em operação no país desde janeiro de 2023. A empresa está atualmente a construir mais 54 MWp de centrais fotovoltaicas espalhadas pelo Norte e Centro do país, de um pipeline de projetos em desenvolvimento de cerca de 650 MW em parques fotovoltaicos, parques eólicos, armazenamento de baterias e power-to-X. Dada a experiência da sua equipa em energia solar, o escritório português também acolhe o Centro de Competência Solar da Eurowind Energy, apoiando todo o grupo no desenvolvimento de projetos fotovoltaicos.

