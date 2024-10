Air Liquide fournira de l'oxygène à LG Chem pour son usine de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) va investir environ 150 millions de dollars américains pour étendre ses capacités de production et son réseau de canalisations aux États-Unis dans le Tennessee, dans le cadre d’un nouveau contrat de long terme avec LG Chem. Fournissant de l'oxygène à la future usine de LG Chem de composants de batteries pour véhicules électriques, le Groupe accompagne ainsi la croissance de l'écosystème des batteries aux États-Unis. Cet investissement permettra au Groupe de renforcer sa présence dans une région clé et de soutenir le développement de son activité Industriel Marchand.

Afin de répondre aux nouveaux besoins de LG Chem en oxygène pour sa future usine de fabrication de matériaux actifs cathodiques pour les batteries lithium-ion des véhicules électriques, Air Liquide investit 150 millions de dollars américains pour construire, détenir et exploiter une deuxième unité de séparation des gaz de l’air (ASU), un liquéfacteur, un système de stockage et une canalisation sur son site de production Airgas situé à Clarksville dans le Tennessee.

Cet investissement témoigne du positionnement solide du groupe Air Liquide dans l’accompagnement des clients sur les nouveaux marchés de la transition énergétique, dont celui de la fabrication des batteries qui se développe de manière structurelle. Le nombre de voitures électriques devrait en effet plus que tripler d'ici 20301.

Dans le cadre de cet investissement, l'extension du site d'Airgas, inauguré initialement en 2013, devrait être mise en service en 2027. Cette installation produira des quantités supplémentaires d'oxygène, d'azote et d'argon. Cela permettra au Groupe de saisir des opportunités de croissance et d’assurer une couverture plus dense de la région, à travers un approvisionnement fiable des clients dans différents secteurs - industrie, santé, pharmacie, production alimentaire, traitement de l'eau et autres marchés - dans l'ensemble du Kentucky et du Tennessee. Le Groupe s’appuiera sur de l'électricité provenant de sources renouvelables pour produire et proposer à ses clients des produits à faible teneur en carbone.

Matthieu Giard, Group Vice-President, Amériques, a déclaré : « Au service d'une industrie clé dans la transition énergétique, cet investissement s'inscrit dans notre plan stratégique ADVANCE du Groupe et notre engagement à apporter des solutions concrètes à nos clients. Ce contrat témoigne à nouveau de la reconnaissance de notre expertise aux Etats-Unis : la transition énergétique s'accélère dans le pays, où nous bénéficions d'une position solide, combinant à la fois une présence historique dans les grands bassins industriels et un ancrage local grâce à Airgas. Dans le cadre de ce contrat de long-terme signé avec LG Chem, nous mettrons notre expertise et nos solutions au service de l’écosystème des batteries aux Etats-Unis. Avec cet investissement, Airgas va en outre plus que doubler sa production locale d'azote liquide, d'oxygène et d'argon : cela nous permettra de répondre à la demande croissante des clients de l’industriel marchand dans le Tennessee et les États environnants. »

Airgas, Inc. Airgas®, une société du groupe Air Liquide, est l'un des principaux fournisseurs aux Etats-Unis de gaz industriels, de gaz médicaux et de gaz de spécialité, ainsi que d’équipements et produits associés. Airgas est également l'un des fournisseurs les plus importants d’équipements de sécurité et l’un des principaux fournisseurs de produits ammoniaqués et de produits chimiques de traitement aux Etats-Unis. Airgas aide plus d'un million de clients à améliorer leurs performances commerciales et à atteindre leur plein potentiel grâce à des produits, des services et une expertise fiables, utilisés pour créer, construire, entretenir, servir et maintenir. Avec près de 18 000 collaborateurs, plus de 1 400 sites, une plate-forme de commerce en ligne et un canal de télévente Airgas Total Access®, Airgas est prêt à aider ses clients à exploiter leur potentiel, chaque jour. En tant que société du groupe Air Liquide - un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé - Airgas offre à ses clients une empreinte mondiale inégalée ainsi que des technologies et innovations de pointe. Pour plus d'informations : www.airgas.com

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5 milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe

1 Source : AIE