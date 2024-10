Yusen Logistics rust ultramodern Brits distributiecentrum uit met Manhattan Active® Warehouse Management

UTRECHT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) kondigt aan dat Yusen Logistics Co. Ltd, een van de grootste wereldwijde bedrijven voor supply chain en logistiek, Manhattan Active® Warehouse Management implementeert in zijn nieuwe moderne distributiecentrum in het Verenigd Koninkrijk. De opening van de vestiging in Northampton, naar verwachting in januari 2026, onderstreept de toewijding van Yusen Logistics aan het verbeteren van prestaties en efficiëntie met behulp van geavanceerde distributietechnologie.

Yusen Logistics, opgericht in 1955, maakt deel uit van de in Japan gevestigde Nippon Yusen Kabushiki Kaisha-groep, ook bekend als NYK. Yusen, een van de oudste en grootste verzendbedrijven ter wereld, biedt forwarding van zee- en luchtvracht, warehousing, distributiediensten en supplychainmanagement vanuit meer dan 650 locaties met bijna 3,4 miljoen vierkante meter aan magazijnruimte in 46 landen.

"Onze nieuwe locatie van ruim 110.600 m² in de Midlands zal zeer complex zijn en van de nieuwste automatiseringstechnologie gebruikmaken", legt Ludovic Facompre, IT Director bij Yusen Logistics, uit. "Na een succesvolle samenwerking van twee decennia was het voor ons logisch om deze ultramoderne faciliteit op Manhattan Active Warehouse Management te draaien, het meest geavanceerde en robuuste warehousemanagementsysteem (WMS) in de industrie."

"Als cloud-native oplossing die uitsluitend op basis van API-microservices is gebouwd, is Manhattan Active Warehouse Management uniek op het gebied van WMS. De schaalbaarheid, wendbaarheid en continue innovatiecycli passen perfect bij de dynamische en brede uitdagingen die automatisering, fulfilment, arbeidsbeheer en yardoperaties in het nieuwe distributiecentrum met zich meebrengen", aldus Facompre.

"De implementatie van Manhattan Active Warehouse Management is een belangrijke eerste stap naar een unified supplychainervaring die uiteindelijk warehouse-, transport-, yard- en labourmanagement samenbrengt. In nauwe samenwerking met Yusen en zijn partners zal ons team betrokken zijn bij alle aspecten van het project betrokken zijn, van ontwerp en go-live tot en met nazorg", aldus Craig Summers, vice president, Northern Europe bij Manhattan Associates.

Over Yusen Logistics

Yusen Logistics (Europe) BV, een divisie van Yusen Logistics Co. Ltd, heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Yusen Logistics (Europe) BV heeft 7.500 werknemers en is actief in 17 landen in Europa, met meer dan 140 vestigingen met meer dan 1,3 miljoen vierkante meter aan opslagruimte. De activiteiten richten zich op automotive, lucht- en ruimtevaart, detailhandel, gezondheidszorg, technologie en voedsellogistiek.

Yusen Logistics Co. Ltd. werd opgericht in 1955 en heeft momenteel meer dan 25.000 werknemers wereldwijd op 680 locaties in 46 landen en regio's, plus 3,4 miljoen vierkante meter aan opslagruimte. Het bedrijf is een gediversifieerde wereldwijde marktleider in logistiek. Diensten variëren van supplychainmanagement en consulting tot contractlogistiek, gevaarlijke stoffen logistiek en reverse logistics. Daarnaast biedt Yusen Logistics weg- en spoorvervoer, forwarding van lucht- en zeevracht, intermodaal en multimodaal transport, plus douaneafhandeling – nationaal en internationaal.

Yusen Logistics Co. Ltd is lid van de in Japan gevestigde Nippon Yusen Kabushiki Kaisha-groep, ook bekend als NYK – een van de oudste en grootste verzendbedrijven ter wereld (opgericht in 1885). NYK is genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange, heeft in totaal 35.000 werknemers en genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer 20 miljard dollar.

Over Manhattan Associates

Manhattan Associates is een technologieleider op het gebied van supply chain en omnichannel commerce. We brengen informatie van de hele organisatie samen, van sales aan de voorkant tot supplychainexecutie aan de achterkant. Onze software, platformtechnologie en ervaring zorgen ervoor dat onze klanten op een winstgevende manier kunnen groeien.

Manhattan Associates ontwerpt, bouwt en levert geavanceerde cloud- en on-premisesoplossingen zodat u zowel in de winkel als via het netwerk of fulfilmentcentrum de vruchten van de omnichannelmarktplaats kunt plukken. Meer informatie vindt u op: www.manh.nl

Ontvang actueel product-, klant- en partnernieuws rechtstreeks van Manhattan Associates op X, LinkedIn en Facebook.