Lenovo est nommé partenaire technologique officiel de la FIFA

Lenovo named Official FIFA Technology Partner to enhance fan experiences and global broadcasts. (Graphic: Business Wire)

Lenovo named Official FIFA Technology Partner to enhance fan experiences and global broadcasts. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--À l’occasion de Tech World, la conférence annuelle de Lenovo consacrée à l’innovation, Lenovo et la FIFA ont annoncé que la multinationale sera le partenaire technologique officiel de la FIFA - la catégorie de parrainage la plus élevée de la FIFA - dans le cadre d’un accord qui inclut la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027™, au Brésil.

Les deux tournois constituent une plateforme idéale pour Lenovo afin de développer son profil mondial parmi les amoureux du sport le plus populaire de la planète et, encore plus important, de fournir des technologies intégrées et innovantes qui rendront le football encore plus accessible et attrayant, lui permettant d’élargir sa présence dans le monde entier.

Les produits, les services et les solutions de Lenovo - y compris sa suite d’innovations récentes qui utilisent et activent l’IA, les ordinateurs portables légendaires ThinkPad, les tablettes, les téléphones mobiles Motorola et les serveurs - seront intégrés dans les tournois en 2026 et 2027. La technologie va permettre d’offrir une meilleure expérience aux fans dans les stades, de meilleures diffusions mondiales et des analyses améliorées, tout en démocratisant les données dans tous les pays du monde où l’on joue au football.

Yuanqing Yang, PDG de Lenovo a déclaré : « En tant qu’une des plus importantes entreprises technologiques au monde, nous sommes ravis de nous associer au sport le plus populaire de la planète. Lenovo va participer aux plus importants événements sportifs et de divertissement de l’histoire humaine ; des évènements avec plus de spectateurs, plus de nations participantes et une demande mondiale sans précédent en matière de traitement et de technologie des données. »

« Lenovo est fière de soutenir la vision de la FIFA visant à utiliser la technologie pour rendre le jeu encore plus attractif, améliorer l’expérience des fans dans le monde entier et encourager l’innovation qui nivelle les disparités. Nous nous réjouissons que notre technologie d'avant-garde et l’innovation de l’IA soient au cœur des tournois à venir faisant la démonstration au monde entier de la puissance de transformation d’une technologie plus intelligente. »

Gianni Infantino, président de la FIFA a ajouté : « La FIFA est déterminée à développer le sport à l’échelle mondiale tout en rendant le football accessible à tous. Nous sommes ravis d’associer Lenovo à nos efforts et de collaborer avec cette entreprise pour mettre en œuvre des technologies, des innovations et des programmes qui assurent la promotion de notre sport. L’association des données et de la technologie nous permet de mieux connaître nos fans et nous allons la mettre à contribution pour créer des expériences inégalées et inoubliables à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027. »

« Avec Lenovo, nous avons un partenaire qui soutiendra notre évolution et nos innovations, en investissant dans la technologie numérique et l’intelligence artificielle, pour les générations à venir. »

Ce partenariat historique constitue le premier accord entre Lenovo et la FIFA et se base sur les antécédents de Lenovo en matière de technologie qui ont soutenu, et continuent de soutenir, un grand nombre d’événements sportifs de premier plan.

À propos de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027™

La Coupe du Monde de la FIFA™ sera disputée par 48 équipes et se déroulera dans trois pays pour la première fois de son histoire en 2026. Le tournoi revient aux États-Unis, après l’édition à 24 équipes de 1994, et 2026 sera aussi la troisième fois que le Mexique accueille le monde entier pour cet évènement international. Le Canada a accueilli des tournois majeurs de la FIFA pour les femmes et la jeunesse y compris la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2015™. Pour la première fois, le plus important tournoi masculin de la FIFA se déroulera au Canada en 2026.

La Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027 sera la dixième édition du tournoi et comme pour l’Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande en 2023, 32 équipes participeront. Le Brésil, qui a participé à chaque Coupe du Monde féminine de la FIFA™, aura l’honneur d’accueillir la première Coupe du Monde féminine en Amérique du Sud

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards de dollars US. Elle est classée 248e au palmarès Fortune Global 500 et sert chaque jour des millions de clients dans 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse, celle d'offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a tiré parti de son succès en tant que plus grande entreprise de PC au monde pour développer une gamme complète de dispositifs (ordinateurs, postes de travail, téléphones intelligents, tablettes), d’infrastructures (serveurs, stockages, périphérie, informatique haute performance et infrastructure définie par les logiciels), de logiciels, de solutions et de services, activés, adaptés et optimisés par l’intelligence artificielle. La poursuite des investissements de Lenovo dans une innovation révolutionnaire contribue à bâtir un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent, pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Pour plus de renseignements, veuillez consulter https://lenovo.com et découvrez nos dernières actualités sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.