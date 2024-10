Lenovo benoemd tot officiële FIFA-technologiepartner

Lenovo named Official FIFA Technology Partner to enhance fan experiences and global broadcasts. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Tijdens Lenovo's jaarlijkse Tech World innovatie-evenement hebben Lenovo en FIFA de multinational onthuld als Official FIFA Technology Partner. Deze hoogste categorie sponsoring van FIFA werd vastgelegd in een deal die de FIFA World Cup 2026™ in Canada, Mexico en de Verenigde Staten omvat, en de FIFA Women's World Cup 2027™ in Brazilië.

De twee toernooien zijn voor Lenovo het perfecte platform om zijn wereldwijde merk verder ontwikkelen onder fans van de populairste sport ter wereld. Nog belangrijker, door het leveren van geïntegreerde en innovatieve technologieën wordt het voetbal nog toegankelijker en boeiender voor iedereen, waardoor het spel over de hele wereld groeit.

De producten, diensten en oplossingen van Lenovo, waaronder de opkomende innovaties die gebruikmaken van AI (Artificial Intelligence) en die deze ook ondersteunen, de iconische ThinkPad-laptops, tablets, mobiele telefoons van Motorola en servers, zullen worden geïntegreerd in de toernooien van 2026 en 2027. De technologie zorgt voor een betere fanbeleving in stadions en wereldwijde uitzendingen, maakt verbeterde analyses mogelijk en democratiseert gegevens in alle voetballanden wereldwijd.

Yuanqing Yang, voorzitter en CEO van Lenovo, gaf het volgende commentaar: “Als een van 's werelds toonaangevende technologiebedrijven zijn we verheugd om samen te werken met de meest universele en populaire sport ter wereld. Lenovo zal de grootste sport- en amusementsevenementen in de geschiedenis van de mensheid verzorgen. Evenementen met meer kijkers, meer deelnemende landen en een ongekende wereldwijde vraag naar gegevensverwerking en technologie."

"Lenovo is er trots op de visie van FIFA te ondersteunen en technologie te gebruiken om het spel te verbeteren, de ervaring van fans wereldwijd te vergroten en innovatie te stimuleren die het spelersveld gelijkmaakt. We zijn verheugd dat onze geavanceerde technologie en AI-innovatie centraal zullen staan tijdens de komende toernooien, om de wereld de transformatieve kracht van slimmere technologie te tonen.”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino voegt hieraan toe: "Bij FIFA zetten we ons in om het spel wereldwijd te laten groeien en voetbal toegankelijk te maken voor iedereen. Wij zijn enthousiast om Lenovo welkom te heten op onze reis en door deze samenwerking technologieën, innovaties en programma's te implementeren die onze sport verspreiden. Door gegevens en technologie te combineren kunnen wij de fans beter leren kennen en hen aan de hand hiervan ongeëvenaarde en onvergetelijke ervaringen bieden tijdens de FIFA World Cup 2026 en FIFA Women's World Cup 2027."

“In Lenovo hebben we een partner die ons zal ondersteunen terwijl we evolueren en innoveren, en die investeert in digitale technologie en kunstmatige intelligentie voor toekomstige generaties.”

Het baanbrekende partnerschap markeert de eerste overeenkomst tussen Lenovo en FIFA en bouwt voort op Lenovo's geschiedenis in het aansturen van de technologie die altijd het fundament is geweest voor veel toonaangevende wereldwijde sportevenementen, en dat nog steeds is.

Over FIFA World Cup 2026™ en FIFA Women’s World Cup 2027™

De FIFA World Cup™ zal in 2026 voor het eerst in de geschiedenis uit 48 teams bestaan en door drie landen worden georganiseerd. Het toernooi keert terug naar de VS na de 24-team editie van 1994, terwijl 2026 de derde keer zal zijn dat Mexico de wereld verwelkomt voor het mondiale vlaggenschip. Canada heeft een trotse geschiedenis als gastheer voor FIFA-toptoernooien voor vrouwen en jongeren, waaronder de FIFA Women's World Cup 2015™. 2026 is de eerste keer dat het seniorentoernooi van de FIFA voor mannen in Canada wordt gespeeld.

De FIFA Women's World Cup 2027 wordt de tiende editie van het toernooi en zal, net als in Australië en Aotearoa Nieuw-Zeeland in 2023, 32 teams tellen. Brazilië, deelnemer aan elke FIFA Women's World Cup™ in de geschiedenis, krijgt de eer om de allereerste FIFA Women's World Cup in Zuid-Amerika te organiseren.

Over Lenovo

