Supply Wisdom annonce un partenariat avec SecurityScorecard pour optimiser l'efficacité de la gestion des risques de tiers

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Supply Wisdom, la seule plateforme SaaS de veille des risques à pile complète et en temps réel optimisée par l'IA, annonce ce jour un partenariat avec SecurityScorecard, un chef de file de la gestion des cyberrisques de tiers et un pionnier des solutions de détection et de réponse pour la chaîne d'approvisionnement (SCDR).

Cette collaboration souligne l’engagement des deux entreprises à fournir une solution exhaustive pour les risques de tiers. Le partenariat permettra aux organisations d’avoir confiance dans la stabilité de leurs relations avec des tiers, en donnant aux entreprises une vue d’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement et des risques liés aux tiers, tout en intégrant des informations en temps réel dans tous les domaines de risque, le tout dans le cadre d’une plateforme de surveillance unifiée.

« Notre partenariat avec SecurityScorecard donnera aux clients un aperçu plus approfondi des domaines de risque supplémentaires de leur portefeuille pour une surveillance plus rapide et simplifiée », déclare Tom Thimot, CEO, Supply Wisdom. « Ce partenariat permettra une plus grande résilience pour les organisations afin de fournir aux clients communs les outils dont ils ont besoin pour renforcer leurs programmes TPRM dans un écosystème de fournisseurs de plus en plus risqué et changeant. »

Les principaux avantages et caractéristiques du partenariat sont les suivants :

Augmentation du marché adressable : les clients de SecurityScorecard peuvent désormais facilement étendre leurs capacités de gestion des risques en ajoutant la capacité de veille des risques de Supply Wisdom, ce qui leur permet de surveiller et d’atténuer les risques dans des domaines clés qui ont une incidence sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement.

: les clients de SecurityScorecard peuvent désormais facilement étendre leurs capacités de gestion des risques en ajoutant la capacité de veille des risques de Supply Wisdom, ce qui leur permet de surveiller et d’atténuer les risques dans des domaines clés qui ont une incidence sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. Des services rationalisés : le partenariat aidera à réduire le temps nécessaire aux clients pour effectuer des évaluations des risques, ce qui augmentera la confiance des utilisateurs dans la réception de rapports précis.

: le partenariat aidera à réduire le temps nécessaire aux clients pour effectuer des évaluations des risques, ce qui augmentera la confiance des utilisateurs dans la réception de rapports précis. Des offres exclusives : les utilisateurs de SecurityScorecard auront accès à une gamme complète de services de surveillance pour plus de 300 indicateurs de risque dans tous les domaines, ce qui leur donnera une perspective approfondie et en temps réel de plusieurs types de risques qui affectent leurs activités quotidiennes.

« Nous sommes ravis de nous associer à Supply Wisdom pour offrir à nos clients une vision globale de la gestion des risques », déclare Sachin Bansal, président, SecurityScorecard. « Leur solution complète notre plateforme de détection et de réponse de la chaîne d'approvisionnement, offrant un suivi continu des risques opérationnels, financiers, ESG et de conformité. Cette intégration garantit que les entreprises disposent des outils dont elles ont besoin pour faire face de manière proactive aux risques dans plusieurs domaines, le tout au sein d’une plateforme unique et unifiée. »

Supply Wisdom et SecurityScorecard organiseront également un webinaire le mardi 19 novembre sur la façon dont les organisations peuvent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement en élargissant leur horizon de risque au-delà de la cybersécurité. Pour plus d’informations, veuillez cliquez ici.

À propos de Supply Wisdom

Supply Wisdom transforme les entreprises via une veille complète, prédictive et en temps réel des risques. Grâce à une surveillance continue, à des rapports de complets et à des alertes en temps réel, Supply Wisdom accélère la croissance de l'entreprise, réduit les coûts, augmente la sécurité et la conformité et génère des opportunités de revenus. Les produits SaaS basés sur l’IA de Supply Wisdom transforment les données open source en informations sur les risques et sont le seul logiciel du marché à couvrir tous les domaines de risque en temps réel : les risques financiers, cyber, opérationnels, ESG, de conformité, de tiers et de localisation. Les clients de Supply Wisdom comprennent des sociétés Fortune 100 et Global 2000 dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, des soins de santé et de la technologie, notamment United Healthcare, BNY Mellon et Bank of Ireland. Supply Wisdom valorise la diversité au sein de ses équipes mondiales, qui comptent actuellement 57 % de femmes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.supplywisdom.com

À propos de SecurityScorecard

Financé par des investisseurs de classe mondiale, notamment Evolution Equity Partners, Silver Lake Partners, Sequoia Capital, GV et Riverwood Capital, SecurityScorecard est le chef de file mondial des notations de cybersécurité et le pionnier des solutions de détection et de réponse de la chaîne d'approvisionnement (SCDR). La technologie brevetée de SecurityScorecard est utilisée par plus de 25 000 organisations pour la gestion des risques d’entreprise, la gestion des risques de tiers, les rapports au conseil d’administration, la diligence raisonnable, la souscription de cyberassurances et la surveillance réglementaire.

SecurityScorecard rend le monde plus sûr en transformant la façon dont les entreprises comprennent, améliorent et communiquent les risques de cybersécurité à leurs conseils d'administration, leurs employés et leurs fournisseurs. SecurityScorecard a obtenu la désignation « Ready » du programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP), soulignant les normes de sécurité strictes de l’entreprise pour protéger les informations des clients, et figure sur la liste des cyberoutils et services gratuits de la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) des États-Unis. Chaque organisation a le droit universel à sa notation éprouvée et transparente Instant SecurityScorecard.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur securityscorecard.com et rejoignez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.