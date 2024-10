Yusen Logistics équipe son prochain centre de distribution de pointe avec Manhattan Active® Warehouse Management

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) annonce que Yusen Logistics Co. Ltd, l'une des plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans la logistique de la chaine d’approvisionnement, a choisi de déployer la solution Manhattan Active® Warehouse Management au sein de son futur centre de distribution ultramoderne situé à Northampton, au Royaume-Uni. L'ouverture de ce site de dernière génération, prévue pour janvier 2026, est emblématique de la stratégie de Yusen Logistics visant à améliorer ses performances et son efficacité grâce à des technologies de distribution de pointe.

Fondée en 1955, Yusen Logistics est une filiale du groupe japonais Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), et l'une des plus anciennes et plus grandes compagnies maritimes au monde. Forte de plus de 650 sites implantés dans 46 pays et de près de 3,4 millions de mètres carrés d'espace d'entreposage, Yusen Logistics propose des services de transport multimodal, d'entreposage, de distribution et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

« Notre nouvelle plateforme logistique de plus de 110 000 m² située dans les Midlands répondra aux plus hauts standards et s'appuiera sur les technologies d’automatisation les plus récentes », explique Ludovic Facompre, IT Director chez Yusen Logistics. « Après deux décennies de partenariat fructueux, il nous apparaissait comme évident de déployer Manhattan Active Warehouse Management, le système de gestion d'entrepôt le plus avancé et le plus robuste du secteur, au sein de ce centre logistique de pointe. »

« Manhattan Active Warehouse Management est une solution cloud-native conçue exclusivement à partir de microservices API. Elle est unique dans l'univers des WMS. Grâce à son évolutivité, son agilité et ses cycles d'innovation continue, elle répond parfaitement aux défis complexes que représentent l'automatisation, la gestion des commandes, la gestion des ressources et les opérations de cour dans les centres de distribution modernes », poursuit Ludovic Facompre.

Manhattan Active Warehouse Management, conçue nativement dans le cloud, s'adapte automatiquement aux besoins de l'entreprise. Entièrement basée sur des microservices, elle exploite une intelligence appliquée permettant de planifier la distribution en temps réel et favorise ainsi des prises de décisions rapides et éclairées.

« Le déploiement de Manhattan Active Warehouse Management est une première étape importante dans notre parcours vers la création d’une expérience unifiée de la chaîne d'approvisionnement qui va, à terme, regrouper la gestion des entrepôts, du transport, de la cour et des ressources. Travaillant en étroite collaboration avec Yusen et ses partenaires, notre équipe sera impliquée dans tous les aspects du projet, de la conception à la mise en service, en passant par le suivi », conclut Craig Summers, VP Europe du Nord chez Manhattan Associates.

Suivez l’actualité des produits, clients et partenaires Manhattan Associates directement sur LinkedIn et Twitter.

A propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est reconnue mondialement pour la qualité et la richesse fonctionnelle de ses solutions Supply Chain & Omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Elles permettent d’unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l’expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l’entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d’informations : www.manh.com.fr

A propos de Yusen Logistics

Division de Yusen Logistics Co. Ltd, Yusen Logistics (Europe) BV est basée à Amsterdam. Présente dans 17 pays d’Europe, Yusen Logistics (Europe) BV emploie 7 500 personnes et opère à partir de plus de 140 sites représentant plus de 1,3 million de mètres carrés d'espace d'entreposage. Ses activités se concentrent sur l'automobile, l'aérospatial, le Retail, la santé, la technologie et l’alimentaire.

Yusen Logistics Co. Ltd. a été créée en 1955 et compte actuellement plus de 25 000 employés dans 46 pays et régions, et répartis sur 680 sites représentant 3,4 millions de mètres carrés d'espace d'entreposage. L'entreprise est un leader mondial dans le domaine de la logistique.

Ses services vont de la gestion de la chaîne d'approvisionnement au conseil, en passant par la logistique contractuelle, la logistique des matières dangereuses et la logistique inverse Yusen Logistics propose des services de transport routier et ferroviaire, d'expédition de fret aérien et maritime, de transport intermodal et multimodal, ainsi que de courtage en douane, à l'échelle nationale comme internationale.

Yusen Logistics Co. Ltd est membre du groupe japonais Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, également connu sous le nom de NYK, l'une des plus anciennes et des plus grandes compagnies maritimes du monde (fondée en 1885). NYK est cotée à la bourse de Tokyo, emploie 35 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 milliards de dollars.