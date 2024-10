Lenovo zum offiziellen Technologiepartner der FIFA ernannt

Lenovo named Official FIFA Technology Partner to enhance fan experiences and global broadcasts. (Graphic: Business Wire)

Lenovo named Official FIFA Technology Partner to enhance fan experiences and global broadcasts. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Auf der jährlichen Innovationsveranstaltung „Tech World“ von Lenovo haben Lenovo und die FIFA das multinationale Unternehmen als offiziellen FIFA-Technologiepartner bekannt gegeben – die höchste Sponsoring-Kategorie der FIFA – in einem Deal, der die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten sowie die FIFA-Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien umfasst.

Die beiden Turniere bieten Lenovo die perfekte Plattform, um seine globale Marke bei den Fans des beliebtesten Sports der Welt weiter auszubauen und, was noch wichtiger ist, integrierte und innovative Technologien bereitzustellen, die den Fußball für alle zugänglicher und attraktiver machen und das Spiel weltweit fördern.

Die Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von Lenovo, darunter die aufstrebende Reihe von Innovationen, die sowohl KI (Künstliche Intelligenz) nutzen als auch antreiben, die legendären ThinkPad-Laptops, Tablets, Motorola-Mobiltelefone und Server, werden in die Turniere 2026 und 2027 integriert. Die Technologie wird für ein verbessertes Fanerlebnis in den Stadien und bei den weltweiten Übertragungen sorgen, die Analysefunktionen verbessern und die Daten aller Fußballnationen weltweit demokratisieren.

Yuanqing Yang, Vorstandsvorsitzender und CEO von Lenovo, kommentierte: „Als eines der weltweit führenden Technologieunternehmen freuen wir uns, mit der weltweit beliebtesten und globalsten Sportart zusammenzuarbeiten. Lenovo wird die größten Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen der Menschheitsgeschichte unterstützen – Veranstaltungen mit mehr Zuschauern, mehr teilnehmenden Nationen und einer beispiellosen globalen Nachfrage nach Datenverarbeitung und Technologie.

„Lenovo ist stolz darauf, die Vision der FIFA zu unterstützen, Technologie zu nutzen, um das Spiel zu verbessern, das Fanerlebnis weltweit zu steigern und Innovationen zu fördern, die für Chancengleichheit sorgen. Wir freuen uns, dass unsere Spitzentechnologie und KI-Innovation bei den kommenden Turnieren im Mittelpunkt stehen und der Welt die transformative Kraft intelligenter Technologie demonstrieren werden.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino fügte hinzu: „Wir bei der FIFA setzen uns dafür ein, den Fußball weltweit zu fördern und ihn für alle zugänglich zu machen. Wir freuen uns, Lenovo bei unserem Vorhaben begrüßen zu dürfen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Technologien, Innovationen und Programme zur Verbreitung unseres Sports umzusetzen. Daten und Technologie in Kombination helfen uns, die Fans besser kennenzulernen, und wir werden sie nutzen, um bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2027 beispiellose und unvergessliche Fanerlebnisse zu schaffen.”

„Mit Lenovo haben wir einen Partner, der uns bei unserer Weiterentwicklung und Innovation unterstützt und in digitale Technologie und künstliche Intelligenz für zukünftige Generationen investiert."

Die wegweisende Partnerschaft ist die erste zwischen Lenovo und der FIFA und baut auf der Tradition von Lenovo auf, die Technologie voranzutreiben, die viele globale Sport-Flaggschiffe unterstützt hat und weiterhin unterstützt.

Über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

An der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ nehmen 48 Teams teil, und sie wird 2026 erstmals in der Geschichte von drei Nationen ausgerichtet. Das Turnier kehrt nach der Ausgabe von 1994 mit 24 Teams in die USA zurück, während Mexiko 2026 zum dritten Mal die Welt zu diesem globalen Spektakel willkommen heißt. Kanada blickt auf eine stolze Geschichte als Gastgeber von FIFA-Frauenturnieren und -Jugendturnieren zurück, darunter die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015™. 2026 wird das erste Mal sein, dass das FIFA-Turnier der A-Nationalmannschaften in Kanada ausgetragen wird.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 wird die zehnte Auflage des Turniers sein und wie in Australien und Aotearoa Neuseeland 2023 mit 32 Teams ausgetragen werden. Brasilien, Teilnehmer an jeder FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in der Geschichte, wird die Ehre haben, die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Südamerika auszurichten.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo hat sich auf die mutige Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio an KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle, überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.