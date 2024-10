Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA accélère la prise de décisions plus éclairées et optimise les processus opérationnels pour des résultats commerciaux renforcés

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Le président et CEO Yuanqing Yang de Lenovo, dans sa présentation avec le fondateur et CEO Jensen Huang de NVIDIA, a dévoilé Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA au Lenovo Tech World de cette année, l'événement annuel mondial de Lenovo consacré à l’innovation technologique. Basé sur les capacités complètes de Lenovo et la Lenovo AI Library, ainsi que sur le logiciel IA, l’informatique accélérée et à la mise en réseau de NVIDIA, Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA permet aux organisations de transformer les données et l’intelligence en résultats commerciaux plus rapidement et plus efficacement, accélérant l’adoption de l’IA et offrant un meilleur retour sur investissement.

Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA fait ses débuts à une période où les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions éprouvées pour booster l'innovation et relever des défis commerciaux spécifiques. Une récente étude de Lenovo indique que 61 % des CIO trouvent qu'il est très compliqué de démontrer le retour sur leurs investissements dans l'IA. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA permet aux clients de bénéficier de solutions prévalidées et industrialisées en vue d'un déploiement accéléré.

« La mise en œuvre de l’IA hybride nécessite de tirer parti d’un portefeuille spécifique et d’une expertise en matière de services d’IA qui simplifie la voie vers l’IA et permet aux entreprises de bénéficier d’applications de monde réel. Notre collaboration avec NVIDIA rassemble le meilleur des deux sociétés pour garantir des résultats d'IA rapides et fiables pour les entreprises de tous les secteurs. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA aide les clients à obtenir des résultats plus rapidement en permettant à leurs employés d'accéder à des informations pertinentes sur les plateformes d'IA personnelles, professionnelles et publiques », déclare Yang.

« L'IA réinvente l'informatique et accélère l'activité des entreprises et des industries à l'échelle mondiale », déclare Huang. « La collaboration entre Lenovo et NVIDIA révolutionne l’informatique d’entreprise, aidant les entreprises à se transformer en plateformes d’agents d’IA et d’intelligence numérique qui génèrent une vitesse, une innovation et une productivité incroyables. »

Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA combine des capacités d'IA complètes optimisées pour l'industrialisation et la fiabilité de type usine avec une bibliothèque de solutions d'utilisation de l'IA prêtes à personnaliser qui aident les clients à surmonter les obstacles au retour sur investissement de l'IA. Les deux sociétés se sont étroitement associées pour intégrer les modèles d'informatique accélérée, de mise en réseau, de logiciels et d'IA de NVIDIA dans le cadre modulaire Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA pour des performances optimisées. Sur la scène du Tech World, Lenovo et NVIDIA ont annoncé des solutions conçues pour aider les clients à maximiser la vitesse, l'innovation, la productivité et l'efficacité énergétique :

Lenovo AI Fast Start : pour un déploiement accéléré

Lenovo AI Fast Start aide les entreprises à prouver la valeur commerciale des cas d'utilisation sur les plateformes d'IA personnelle, d'IA d'entreprise et d'IA publique en quelques semaines. En tirant parti de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, qui comprend les microservices NVIDIA NIM et NVIDIA NeMo pour la création d'agents d'IA, Lenovo AI Fast Start permet aux clients d'accéder à des actifs d'IA, à des experts et à des partenaires qui aident les organisations à créer rapidement des solutions génératives de cas d'utilisation de l'IA avec leurs propres données et à les adapter aux besoins uniques de leurs entreprises, en maximisant la pertinence dans des environnements réels et en accélérant le déploiement à grande échelle.

Lenovo AI Library

La Lenovo AI Library donne vie à l'IA hybride avec des accélérateurs de cas d'utilisation de l'IA éprouvés, y compris des modèles de langage spécifiques à un domaine et des agents fonctionnels et verticaux. Couvrant des cas d'utilisation clés dans plusieurs domaines, notamment le marketing, les opérations informatiques, le droit, le développement de produits et le service client, les solutions prévalidées dans la Lenovo AI Library aident les clients à accélérer le déploiement et les résultats de l'IA. Lenovo et NVIDIA construisent des accélérateurs de solutions d'IA fonctionnels et verticaux prêts à personnaliser sur NVIDIA AI Enterprise et, à l'avenir, sur les plateformes NVIDIA Omniverse pour la Lenovo AI Library. En collaboration avec un écosystème organisé d'innovateurs et de partenaires d'IA, Lenovo AI Services personnalisera et intégrera également NVIDIA NIM Agent Blueprints récemment annoncé, qui fait également partie de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise.

Données et fondations technologiques pour l'IA

De nombreuses organisations traînent un déficit technologique et ont besoin d'aide pour moderniser leurs plateformes afin de tirer parti de l'IA. Le service Lenovo Data and Tech Foundations for AI aide les clients à évaluer l'état de préparation de leurs plateformes, puis à prendre des mesures pragmatiques et rentables pour moderniser leurs données, leurs applications et leurs technologies cloud avec des accélérateurs, des outils et des méthodologies éprouvés. Sur l'ensemble de la pile, Lenovo tirera parti des modèles d'informatique accélérée, de mise en réseau, de logiciels et d'IA de NVIDIA pour permettre aux clients de maximiser leurs investissements dans les données et la technologie.

Infrastructure prête pour l'IA et refroidissement liquide Lenovo Neptune

Alors que les demandes pour l'IA augmentent, l'informatique d'entreprise doit évoluer pour répondre au besoin de traiter plus de données partout tout en répondant aux demandes croissantes en énergie. Depuis la première annonce de l’approche d’IA hybride de Lenovo avec NVIDIA en octobre 2023, le portefeuille de Lenovo s’est élargi pour inclure plus de 80 plateformes plus performantes et écoefficientes1. Forte de plus d'une décennie de leadership innovation de refroidissement liquide, la sixième génération de Lenovo Neptune fournit des supercalculateurs aux organisations de toutes tailles avec un refroidissement par eau qui alimente efficacement la plateforme NVIDIA Blackwell et l'IA à grande échelle. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA assure une efficience énergétique accrue2 avec un portefeuille d'infrastructures, stations de travail, PC et logiciels de gestion compatibles avec l'IA.

Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA représente une nouvelle ère de déploiement de l'IA pour les entreprises du monde entier en résolvant efficacement un obstacle majeur au retour sur investissement de l'IA. Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA permet aux entreprises d'accéder à l'intelligence pertinente des plateformes d'IA hybride afin qu'elles puissent prendre des décisions plus éclairées, en optimisant les processus, en augmentant la productivité, en améliorant l'efficacité et en maximisant l'innovation pour la croissance. En simplifiant le processus de déploiement et en débloquant l’intelligence avec les agents d’IA, Lenovo et NVIDIA aident les organisations à obtenir des résultats plus rapides et plus fiables en matière d’IA, qui leur permettent de se moderniser et de rester compétitives dans l'écosystème numérique en évolution rapide d’aujourd’hui.

Pour de plus amples renseignements à propos de Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA, rendez-vous sur : https://www.lenovo.com/us/en/services/ai-services/

1. Sur la base de données de Lenovo extraites d'une étude interne Lenovo ISG

2. Sur la base de données de Lenovo

LENOVO et NEPTUNE sont des marques commerciales de Lenovo. NVIDIA est une marque commerciale de NVIDIA Corporation, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2024 Lenovo Group Limited.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d’affaires s’élève à 62 milliards de dollars US, qui figure au 217e rang du classement Fortune Global 500, emploie 77 000 personnes dans le monde entier et sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a tiré parti de son succès en tant qu’entreprise de PC la plus importante au monde en poursuivant son expansion dans des domaines de croissance qui alimentent l’avancement des technologies de la « nouvelle TI » (client, périphérie, nuage, réseau et intelligence), y compris les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les logiciels, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l’innovation de Lenovo qui change le monde, construit un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent pour tout le monde, partout. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.lenovo.com, et lisez les dernières nouvelles via notre StoryHub.

