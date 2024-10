Kinaxis annonce un accord visant la transformation des chaînes d'approvisionnement du secteur de l'énergie

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un chef de file mondial de l'orchestration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, annonce ce jour un accord de codéveloppement avec ExxonMobil, une des plus grandes sociétés intégrées de carburants, lubrifiants et produits chimiques au monde, en vue de créer des solutions technologiques de chaîne d'approvisionnement destinées spécialement au secteur de l'énergie.

Sur fond de demande croissante pour des produits énergiques qui soutiennent la vie moderne, les deux entreprises travailleront ensemble pour identifier les défis spécifiques à la chaîne d'approvisionnement et créer une solution industrielle potentielle pour les relever.

Kinaxis et ExxonMobil se concentreront sur une solution de planification de l'offre et de la demande pour le marché complexe des combustibles primaires qui ne dispose pas de norme à l'échelle de l'industrie et qui repose fortement sur des feuilles de calcul et d'autres méthodes manuelles. La solution permettra une planification intégrée, de la raffinerie au client, avec des données rapides pour une planification, un équilibrage et une signalisation plus précis de l'offre et de la demande. Les avantages comprennent la visibilité automatisée des données, l'amélioration de la gestion des stocks et du réapprovisionnement des terminaux, et l'amélioration de la planification des scénarios d'approvisionnement qui devraient créer des opportunités d'arbitrage et réduire les coûts d'approvisionnement.

Dans le domaine des produits chimiques et des lubrifiants, les entreprises développent une solution de planification avancée qui fournit une gestion des contraintes de fabrication et de logistique couplée à la modélisation et à l'évaluation de scénarios.

Enfin, le codéveloppement s'adaptera aux solutions de planification des ventes et des opérations établies spécifiquement pour les opérations en amont afin d'optimiser l'approvisionnement, le stockage et le mouvement des matériaux et des actifs afin d'améliorer l'utilisation et de réduire les coûts.

« L'année dernière, nous avons rassemblé toutes les activités et l'expertise en chaîne d'approvisionnement d'ExxonMobil au sein d'une organisation centralisée, créant ainsi l'une des plus grandes opérations de la chaîne d'approvisionnement au monde, ce qui a permis d'identifier des lacunes critiques en matière de solutions pour permettre à nos entreprises de générer une valeur supplémentaire », déclare Staale Gjervik, président de la chaîne d'approvisionnement d'ExxonMobil Global Services Company. « La collaboration avec Kinaxis, l’un des principaux fournisseurs de technologies de la chaîne d’approvisionnement, est essentielle pour fournir des solutions à une entreprise de grande taille et complexe comme la nôtre. »

« ExxonMobil occupe une position unique pour comprendre les plus grandes opportunités en matière d'amélioration des chaînes d'approvisionnement énergétique, qu'il s'agisse d'une planification plus précise des ventes et des opérations, d'une agilité accrue dans les opérations sur le terrain, d'une gestion efficace d'énormes réseaux de transport ou d'une adaptation rapide à des environnements réglementaires complexes », déclare John Sicard, CEO de Kinaxis. « Il est urgent d’accroître l’efficacité à chaque étape, de l’extraction à la consommation par l’utilisateur final, et nous nous réjouissons à la perspective d’avoir un impact profond sur l’ensemble du secteur. »

Avec plus de 140 ans d'existence, ExxonMobil est l'une des plus grandes sociétés d'énergie au monde ; elle apportera sa connaissance et son expérience approfondies du secteur de l'énergie. Kinaxis tirera parti de son expertise de premier plan en matière de chaîne d'approvisionnement et d'innovation numérique pour créer des techniques et des solutions logicielles spécialement conçues pour le secteur.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de l'orchestration moderne de la chaîne d'approvisionnement, alimentant des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l'humanité. Notre puissante plateforme d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement, Maestro™, fondée sur l'IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre.

