Abu Dhabi se prépare pour la saison 2 de la Autonomous Racing League : De nouvelles équipes, un modèle de super formule autonome amélioré et un pot de prix de 2,25 millions de dollars américains

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--ASPIRE, le bras de l'accélération de l'innovation du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC) d'Abu Dhabi, a officiellement lancé la deuxième saison de la Ligue de course autonome d'Abou Dhabi (A2RL), avec une journée de course confirmée fixée au 26 avril 2025, sur le circuit de Yas Marina. A2RL revient avec une empreinte mondiale encore plus large avec l'ajout de quatre nouvelles équipes internationales et le dévoilement d'un véhicule autonome Super Formula Emirates amélioré de Dallara (EAV24) conçu pour repousser les limites de l'IA dans le sport automobile. Les concurrents se disputeront une part de l'impressionnante cagnotte de 2,25 millions de dollars.

À la suite d'une course inaugurale couronnée de succès en avril 2024, qui a réuni des équipes des États-Unis, d'Allemagne, de Suisse, de Hongrie, d'Italie, de Singapour, de Chine et des Émirats arabes unis, A2RL élargit sa liste mondiale avec l'ajout de quatre nouvelles équipes: AiPEX Racing des États-Unis, Aladin Innovation de France, SEVRUS Japan (TGM Grand Prix) du Japon et une équipe du Technology Innovation Institute (TII) des Émirats arabes unis. Ces nouveaux participants rejoindront les équipes originales de la saison 1 en subissant une phase de simulation rigoureuse en novembre, où ils devront faire face aux conditions de piste pour finaliser la liste complète de l'équipe. Le format de course pour la saison à venir sera révélé après le défi de simulation.

Lors de la phase de simulation, les équipes prouveront leur capacité à contrôler leurs voitures de course dans des conditions difficiles telles que des défaillances du GPS, des défaillances des capteurs et à respecter des passerelles de qualité pour démontrer leurs compétences de dépassement. Les équipes doivent également présenter des stratégies pour le réchauffement des pneus et des freins, effectuer des tours chauds et même faire la course contre des adversaires virtuels. Seuls ceux qui répondent à ces normes élevées se qualifieront pour le concours final.

La course promet de présenter certains des ingénieurs et programmeurs les plus brillants du monde, ces équipes exploitant la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour coder les voitures de course autonomes. La ligue se transforme en un sport mondial de l'IA, où la combinaison de l'innovation et de la compétition à grande vitesse occupe une place centrale.

S.E. Faisal Al Bannai, Conseiller du Président des Émirats arabes unis et Secrétaire Général du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), a souligné l'impact mondial de l’A2RL, déclarant : « L’A2RL est plus qu’une simple course ; c’est une plateforme essentielle pour montrer la puissance des solutions basées sur l’IA et leur potentiel à transformer des secteurs entiers. En repoussant les limites de ce qui est possible avec la technologie autonome, nous accélérons l'innovation dans tous les secteurs et positionnons les Émirats arabes unis comme un leader dans le paysage mondial de l'IA ».

Stéphane Timpano, PDG d'ASPIRE, a ajouté: « La deuxième saison de l’A2RL devrait être encore plus exaltante, avec de nouvelles équipes repoussant les limites de l'intégration de l'IA dans le sport automobile. Notre voiture de course améliorée, conçue avec une technologie autonome de nouvelle génération, mettra les équipes au défi de porter leur codage et leur ingénierie à de nouveaux sommets. Cette ligue est plus qu’une simple compétition : c’est un aperçu de l’avenir du sport propulsé par l’IA ».

Lors de GITEX Global, l'événement technologique de Dubaï, les participants ont pu voir pour la première fois la nouvelle EAV24, la nouvelle génération de voitures de course autonomes d’A2RL. Ce modèle, dont les panneaux de carrosserie sont fabriqués à partir de matériaux biocomposites durables, présente un design élégant inspiré par des algorithmes numériques et des modèles de données fondés sur l'IA, soulignant l'accent principal de l'événement sur l'innovation en IA. L’EAV24 sera au centre de la compétition, où les équipes s'affronteront pour développer des systèmes d'IA capables de déjouer et de surpasser leurs rivaux sur la piste.

La première saison de la ligue a connu un taux de participation remarquable, avec plus de 10000 spectateurs qui ont assisté à l'événement en direct sur le circuit de Yas Marina, et plus d'un million de téléspectateurs du monde entier qui ont regardé la course en ligne. La deuxième saison vise à tirer parti de ce succès, en consolidant la position d'A2RL en tant que force pionnière dans le sport automobile et dans l'avancement de l'IA.

La mission d’A2RL va au-delà des courses : elle consiste à accélérer le développement de systèmes autonomes sur diverses plateformes et à renforcer la confiance du public dans la sécurité et la fiabilité de cette technologie émergente. En plus des courses automobiles, la ligue englobe d'autres compétitions de pointe, telles que les courses de drones autonomes et les buggies autonomes, ce qui permet de tester et de perfectionner les technologies dans divers environnements. Le concours offre aux OEM (Original Equipment Manufacturers) et aux constructeurs automobiles un environnement sans risque pour explorer et développer des innovations autonomes, entraînant des avancées qui auront un jour un impact sur le secteur de la mobilité au sens large.

Pour un aperçu exclusif de l’EAV24 et d'autres informations sur l'avenir des courses pilotées par l'IA, veuillez visiter le stand de l'ATRC au Hall 17-B10 chez GITEX Global.

Source: AETOSWire