The Newmont and MKS PAMP mine-to-market traceable 1oz Lady of Liberty gold bar is available at the largest U.S. wholesaler, making owning gold an accessible option for wealth building.

Newmont and MKS PAMP partner to offer consumers a traceable gold bar. (Photo: Business Wire)

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) en MKS PAMP werken samen om consumenten een traceerbare goudstaaf aan te bieden die exclusief is gemaakt met in Newmont gedolven goud, geraffineerd en geslagen door MKS PAMP in Zwitserland – mogelijk gemaakt door Provenance™. De PAMP 1oz Lady of Liberty goudstaaf, traceerbaar van de mijn tot op de markt, is verkrijgbaar bij de grootste groothandelaar van de V.S. Hiermee wordt goud bezitten een toegankelijke optie voor de opbouw van vermogen.

“De mogelijkheid dat goud van Newmont rechtstreeks voor consumenten toegankelijk wordt, getuigt van onze inzet om goud te promoten als gewaardeerde grondstof die de moeite loont om het te begeren en te bezitten. Onze inzet voor duurzame ontginningspraktijken en transparantie in de bevoorrading maakt de aankoop van goud haalbaar voor consumenten – zelfs tijdens het inkopen van huishoudartikelen,” verklaart Peter Toth, Chief Development Officer van Newmont.

