Abu Dhabi maakt zich op voor tweede seizoen van de Autonomous Racing League die terugkeert met nieuwe teams, geüpgraded Autonomous Super Formula-model en een prijzenpot van US$ 2,25 miljoen

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--ASPIRE, de innovatieversnellingstak van de Advanced Technology Research Council (ATRC) van Abu Dhabi, heeft officieel het tweede seizoen van de Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) gelanceerd, met een bevestigde racedag gepland voor 26 april 2025 op het Yas Marina Circuit. De A2RL keert terug en trekt een nog bredere wereldwijde aanwezigheid aan met de toevoeging van vier nieuwe internationale teams en de onthulling van een geüpgraded, door Dallara gebouwd Super Formula Emirates Autonomous Vehicle (EAV24) ontworpen om de grenzen van AI in de motorsport te verleggen. Deelnemers zullen racen voor een deel van de indrukwekkende prijzenpot van US$ 2,25 miljoen.

Na een succesvolle inaugurele race in april 2024, met teams uit de VS, Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Italië, Singapore, China en de VAE, breidt de A2RL zijn wereldwijde selectie uit met de toevoeging van vier nieuwe teams: AiPEX Racing uit de VS, Aladin Innovation uit Frankrijk, SEVRUS Japan (TGM Grand Prix) uit Japan en een team van het Technology Innovation Institute (TII) van de VAE. Deze nieuwe deelnemers zullen zich bij de oorspronkelijke teams van seizoen 1 voegen om in november een rigoureuze simulatiefase te ondergaan, waarin ze de baanomstandigheden zullen trotseren om de volledige teamselectie af te ronden. De race-opzet voor het komende seizoen wordt bekendgemaakt na de simulatie-uitdaging.

In de simulatiefase zullen teams hun vermogen bewijzen om hun raceauto te besturen onder uitdagende omstandigheden zoals GPS-storingen en sensorstoringen, en moeten ze voldoen aan kwaliteitsgateways om inhaalvaardigheden te tonen. Teams moeten ook strategieën laten zien voor het opwarmen van banden en remmen, snelle ronden rijden en zelfs racen tegen virtuele tegenstanders. Alleen degenen die aan deze hoge normen voldoen, kwalificeren zich voor de finale.

De race belooft enkele van 's werelds slimste ingenieurs en programmeurs te presenteren, waarbij deze teams de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) benutten om autonome raceauto's te coderen. De competitie ontwikkelt zich tot een wereldwijde AI-sport, waarbij de combinatie van innovatie en hoge-snelheid competitie centraal staat.

Z.E. Faisal Al Bannai, adviseur van de president van de VAE en secretaris-generaal van de Advanced Technology Research Council, benadrukte de wereldwijde impact van A2RL en verklaarde: "A2RL is meer dan alleen een race; het is een cruciaal platform om de kracht van AI-gestuurde oplossingen en hun potentieel om hele industrieën te transformeren te laten zien. Door de grenzen van wat mogelijk is met autonome technologie te verleggen, versnellen we innovatie in alle sectoren en positioneren we de VAE als leider in het wereldwijde AI-landschap."

Stephane Timpano, CEO van ASPIRE, voegde toe: "Het tweede seizoen van A2RL zal nog opwindender worden, met nieuwe teams die de grenzen van AI-integratie in de motorsport verleggen. Onze geüpgradede raceauto, ontworpen met autonome technologie van de volgende generatie, zal teams uitdagen om hun codering en engineering naar nieuwe hoogten te brengen. Deze liga is meer dan alleen een competitie: het is een blik in de toekomst van AI-gestuurde sporten."

Tijdens GITEX Global, het belangrijkste technologie-evenement van Dubai, kregen deelnemers een eerste blik op de geüpgradede EAV24, de autonome raceauto van de volgende generatie van A2RL. Dit model, waarvan de carrosseriepanelen zijn gemaakt van duurzame biocomposietmaterialen, heeft een strak design dat is geïnspireerd op digitale algoritmen en door AI aangestuurde datapatronen, wat de focus van het evenement op AI-innovatie onderstreept. De EAV24 staat centraal in de competitie, waarbij teams strijden om AI-systemen te ontwikkelen die hun rivalen op het circuit te slim af kunnen zijn en beter dan hen kunnen presteren.

Het eerste seizoen van de liga kende een opmerkelijke opkomst, met meer dan 10.000 toeschouwers die het evenement live op het Yas Marina Circuit volgden en meer dan 1 miljoen kijkers wereldwijd die de race online streamden. Het tweede seizoen wil voortbouwen op dit succes en de positie van de A2RL als een baanbrekende kracht in zowel de motorsport als de vooruitgang van AI verstevigen.

De missie van de A2RL reikt verder dan racen: het gaat om het versnellen van de ontwikkeling van autonome systemen op verschillende platforms en het opbouwen van publiek vertrouwen in de veiligheid en betrouwbaarheid van deze opkomende technologie. Naast autoracen omvat de competitie ook andere geavanceerde competities, zoals autonome droneraces en autonome buggy's, waardoor technologieën in verschillende omgevingen kunnen worden getest en verfijnd. De competitie biedt OEM's (Original Equipment Manufacturers) en autofabrikanten een risicovrije omgeving om autonome innovaties te verkennen en te ontwikkelen, en zo vooruitgang te boeken die op een dag van invloed zal zijn op de bredere mobiliteitssector.

Voor een exclusieve preview van de EAV24 en meer inzichten in de toekomst van AI-gestuurde races, bezoek de stand van ATRC in hal 17-B10 op GITEX Global.

