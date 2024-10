Abu Dhabi si prepara per la seconda stagione dell'Autonomous Racing League: torna con nuovi team, un modello a guida autonoma Super Formula migliorato e un montepremi da 2,25 milioni di dollari

A2RL Season 2 Race Day confirmed for 26 April 2025, at Abu Dhabi’s iconic Yas Marina Circuit (Photo: AETOSWire)

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--ASPIRE, il ramo dedicato all'accelerazione dell'innovazione dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, ha presentato ufficialmente la seconda stagione dell'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), con la giornata delle corse confermata per il 26 aprile 2025 presso il circuito di Yas Marina. Si tratta di un nuovo appuntamento con l'A2RL, che richiama un pubblico ancora più vasto con l'aggiunta di quattro nuovi team internazionali e la presentazione di un Emirates Autonomous Vehicle (EAV24) Super Formula realizzato dalla Dallara e progettato per superare i limiti dell'AI nello sport motoristico. I concorrenti della gara si contenderanno una parte dell'incredibile montepremi da 2,25 milioni di dollari USA.

Dopo la riuscita gara inaugurale nell'aprile del 2024, a cui hanno preso parte team provenienti da Stati Uniti, Germania, Svizzera, Ungheria, Italia, Singapore, Cina e UAE , l'A2RL sta espandendo il proprio programma globale con l'aggiunta di quattro nuove scuderie: AiPEX Racing dagli Stati Uniti, Aladin Innovation dalla Francia, SEVRUS Japan (TGM Grand Prix) dal Giappone e un team del Technology Innovation Institute (TII) degli UAE. Questi nuovi concorrenti si affiancheranno alle scuderie originali della Stagione 1 per sottoporsi a una rigorosa fase di simulazione a novembre, dove affronteranno le condizioni della pista per finalizzare il programma completo dei team. Il formato della gara per la prossima stagione sarà presentato dopo la sfida di simulazione.

Nella fase di simulazione i team dimostreranno la propria capacità di controllare le auto da corsa in condizioni difficili, come guasti al GPS e malfunzionamenti dei sensori, e dovranno superare dei quality gate per dimostrare l'abilità nei sorpassi. Dovranno anche evidenziare le proprie strategie per il riscaldamento di pneumatici e freni, compiere giri veloci e persino gareggiare contro avversari virtuali. Solo chi riuscirà a soddisfare questi standard elevati si qualificherà per la gara finale.

La gara promette di evidenziare alcuni degli ingegneri e dei programmatori più brillanti al mondo, con questi team che sfruttano la potenza dell'intelligenza artificiale (AI) per la programmazione delle auto da corsa a guida autonoma. Questo appuntamento si sta evolvendo in uno sport AI globale, con il connubio tra innovazione e competizione ad alta velocità al centro della scena.

Sua eccellenza Faisal Al Bannai, consigliere del presidente degli UAE e segretario generale dell'Advanced Technology Research Council, ha sottolineato l'impatto globale dell'A2RL: "L'A2RL è più di una semplice gara; è una piattaforma fondamentale per dimostrare la potenza delle soluzioni basate sull'AI e il loro potenziale per la trasformazione di interi settori. Superando i confini del possibile con la tecnologia della guida autonoma velocizziamo l'innovazione in tutti i settori e posizioniamo gli Emirati Arabi Uniti come leader nel panorama globale dell'AI".

Stephane Timpano, amministratore delegato di ASPIRE, ha aggiunto: "La seconda stagione di A2RL si prepara a essere ancora più esaltante, con nuove scuderie che supereranno i limiti dell'integrazione dell'IA negli sport motoristici. La nostra auto da corsa migliorata, progettata con una tecnologia di guida autonoma di nuova generazione, sfiderà i team a portare programmazione e ingegneria a nuovi livelli. Si tratta di ben più di una semplice competizione: è uno sguardo al futuro degli sport guidati dall'AI".

Al GITEX Global, il maggior evento tecnologico del Dubai, i partecipanti ha potuto vedere in anteprima il modello EAV24 migliorato, l'auto da corsa a guida autonoma di prossima generazione dell'A2RL. Con i pannelli della carrozzeria realizzati in materiali biocompositi sostenibili, quest'auto presenta un design elegante ispirato dagli algoritmi digitali e da modelli di dati basati sull'AI, sottolineando l'attenzione principale dell'evento sull'innovazione dell'AI. L'EAV24 sarà al centro della competizione, dove i team si sfideranno per sviluppare sistemi AI in grado di superare i loro rivali in pista in astuzia e performance.

La prima stagione di questo evento ha visto un'affluenza di pubblico notevole, con oltre 10.000 spettatori che hanno assistito dal vivo all'evento presso il cuircuito Yas Marina, e oltre 1 milione di spettatori globali che hanno visto la gara in streaming. La seconda stagione mira a sfruttare questo successo e a consolidare la posizione dell'A2RL come forza pionieristica sia nello sport motoristico che nel progresso dell'AI.

La missione dell'A2RL non si limita alle gare: punta infatti ad accelerare lo sviluppo di sistemi a guida autonoma in una vasta gamma di piattaforme e a creare fiducia pubblica nella sicurezza e nell'affidabilità di questa tecnologia emergente. Oltre alle gare automobilistiche comprende altre competizioni all'avanguardia, come le corse di droni autonomi e i buggy autonomi, che consentono di testare e perfezionare le tecnologie in ambienti diversi. La competizione offre agli OEM (Original Equipment Manufacturers) e alle case automobilistiche un ambiente privo di rischi per esplorare e sviluppare le innovazioni della guida autonoma, promuovendo progressi che un giorno influiranno sul più ampio settore della mobilità.

Per un'anteprima esclusiva dell'EAV24 e per ulteriori informazioni sul futuro delle corse basate sull'AI visitare lo stand dell'ATRC nel padiglione 17-B10 a GITEX Global.

