TotalEnergies étend sa présence mondiale dans la fourniture de GNL pour le transport maritime

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé avec l’armateur espagnol Ibaizabal un contrat d’affrètement pour un navire de soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) d’une capacité de 18 600 m3. Ce nouveau navire viendra ainsi étendre la présence mondiale de la Compagnie dans les grands hubs d’approvisionnement en carburants marins. Il pourrait notamment être déployé en Oman, où la Compagnie développe le projet Marsa LNG qui fournira du GNL pour le transport maritime dans le Golfe.

Ce navire, qui sera la propriété d’Ibaizabal, approvisionnera en GNL marin un large éventail de navires (porte-conteneurs, pétroliers, navires de croisière, ferries…) à partir des hubs de soutage de GNL de TotalEnergies et répond aux plus hautes exigences techniques et environnementales.

Le GNL, utilisé comme carburant marin, est moyen immédiatement disponible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires jusqu'à environ 20 %. Il améliore aussi considérablement la qualité de l'air en réduisant les émissions d'oxydes d'azote (NOx) jusqu'à 85 % et en éliminant à 99 % les émissions d’oxydes de soufre (SOx) et les particules fines, au bénéfice des villes portuaires et des populations des zones côtières notamment lorsque les navires sont à quai.

Actuellement en construction en Chine par Hudong–Zhonghua, le nouveau navire sera livré fin 2026 et rejoindra la flotte de TotalEnergies qui en compte actuellement trois : le Gas Agility dans le Port de Rotterdam, le Gas Vitality dans le port de Marseille-Fos, et le Brassavola dans le port de Singapour.

« Nous sommes très fiers de ce contrat avec Ibaizabal, qui renforce notre position d’acteur majeur du GNL marin. » a déclaré Louise Tricoire, Directrice Aviation & Marine Fuels de TotalEnergies. « De nouveaux navires à propulsion GNL entrent en service à un rythme très soutenu et nous sommes pleinement mobilisés pour répondre à la demande en hausse du secteur maritime international et à ses objectifs de décarbonation ».

« C’est un honneur pour Ibaizabal d’avoir été choisi pour mener à bien ce projet, qui s’inscrit dans notre stratégie de décarbonation du secteur maritime, aux côtés d’une compagnie leader dans le domaine du GNL, tout en renforçant notre relation historique avec TotalEnergies pour le transport maritime », a déclaré Jorge Zickermann, CEO du groupe Ibaizabal.

Le rôle du GNL dans la transition énergétique du transport maritime

Utilisé comme carburant marin, le GNL permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à environ 20% par rapport au carburant marin conventionnel et il est possible de réduire encore davantage les émissions si l'on utilise du bio-GNL ou du GNL de synthèse. Le GNL marin est donc un moyen durable, abordable et immédiatement disponible pour réduire les émissions du secteur du transport maritime.

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 44 Mt vendues en 2023 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

