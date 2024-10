AM Best attribue des notations de crédit à la Société Nationale d'Assurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a attribué une notation de solidité financière de B (Satisfaisant) et une notation de crédit émetteur à long terme de « bb+ » (Satisfaisant) à la Société Nationale d'Assurance (SAA) (Algérie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Ces notations reflètent la force bilancielle de la SAA, qu'AM Best qualifie de très solide, ainsi que la performance opérationnelle adéquate de la compagnie, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d’entreprise marginale.

La force bilancielle très solide de la SAA est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, telle que mesurée par le Capital Adequacy Ratio de Best (BCAR) (coefficient de suffisance de capital de Best), qui devrait sans difficulté rester au-dessus du minimum requis pour une évaluation au niveau le plus fort, grâce à un bon niveau de rétention des bénéfices. L'évaluation tient compte des bons niveaux de liquidité de la société, découlant d’une allocation d’actifs importante en trésorerie et en obligations d'État, qui représentaient 65 % du total des investissements à la fin de l'année 2023, ce qui se traduit par un ratio d'actifs liquides sur le total du passif de 114 %. Un facteur de notation partiellement compensatoire est l’exposition significative de la SAA aux niveaux élevés de risques économiques, politiques et de système financier associés à l’Algérie, où l’entreprise est domiciliée, opère exclusivement et détient plus de 95 % de ses investissements.

La SAA a un historique de performance opérationnelle stable, avec un bénéfice avant impôt allant de 2,5 milliards DZD (22,6 millions USD) à 3,6 milliards DZD (31,0 millions USD) entre 2019 et 2023, ce qui se traduit par un rendement moyen pondéré des fonds propres sur cinq ans (2019-2023) de 6,3 % (tel que calculé par AM Best). Les résultats de l’entreprise ont été soutenus par une rentabilité technique forte et constante, avec un ratio combiné moyen pondéré sur cinq ans de 97,5 % (tel que calculé par AM Best), complétée par des rendements d’investissement modérés, comme en témoigne un rendement d’investissement moyen pondéré sur cinq ans de 2,8 % (tel que calculé par AM Best).

Avec des primes brutes émises de 30,2 milliards DZD (226,0 millions USD) en 2023, la SAA bénéficie d’une position concurrentielle solide et durable sur le marché algérien en tant que plus grand assureur direct, avec une part de marché estimée à un peu plus de 20 %. La société a toujours été le leader dans le segment automobile national, et a développé des positions fortes dans les segments du risque commercial ces dernières années. Plus récemment, la SAA a étendu son offre à la couverture agricole. La concentration géographique de la société est considérée comme un facteur de notation partiellement compensatoire, avec toutes les activités d’assurance actuellement générées en Algérie.

AM Best considère que le cadre de gestion des risques de la SAA se trouve en phase préliminaire de développement. AM Best s’attend à ce que les capacités de gestion des risques de la société s'améliorent suite à la création d'une fonction de gestion des risques en 2022, qui devrait soutenir le développement d'un cadre de gestion des risques formalisé.

Ce communiqué de presse concerne les notations de crédit publiées sur le site d'AM Best. Pour toute information de notation relative à la publication et aux divulgations pertinentes, notamment les informations du bureau responsable de l'émission de chacune des notations individuelles référencées dans ce communiqué, veuillez consulter la page consacrée à la récente activité de notation d'AM Best. Pour plus d'informations concernant l'utilisation et les limites des avis de notation de crédit, veuillez consulter le Guide des notations de crédit de Best. Pour plus d'informations concernant l'utilisation appropriée des notations de crédit de Best, des évaluations de performance de Best, des évaluations préliminaires de crédit de Best et des communiqués de presse d'AM Best, veuillez consulter le Guide d'utilisation des notations et évaluations de Best.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur d'actualités et un fournisseur d'analyses de données, spécialisé dans le secteur des assurances. Basée aux États-Unis, la société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.ambest.com.

Copyright © 2024 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.