Tinicum annonce l'acquisition de Tornatech, en partenariat avec la direction

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Tinicum, L.P. et les fonds affiliés gérés par Tinicum Incorporated (« Tinicum ») ont annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans Groupe Tornatech Inc. (« Tornatech »). Les coprésidents Marc Goupil et Dominic Bergeron conserveront une participation importante dans l’entreprise, et le siège social mondial de l’entreprise demeurera à Laval, au Québec. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Tornatech est un concepteur et fabricant mondial de contrôleurs de pompes anti-incendie utilisés dans les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels multifamiliaux. L’offre de produits de Tornatech comprend des contrôleurs de pompes électriques, diesels et d’appoint ainsi que d’autres équipements et pièces connexes. Ses produits, d’une importance vitale pour la sécurité des gens, sont conçus conformément à la norme NFPA 20, sont agréés par UL et approuvés par FM.

« Cela marque le début d’un nouveau partenariat passionnant pour Tornatech. L’accent mis par Tinicum sur le développement d’entreprises à long terme convient parfaitement à notre organisation et à notre industrie », ont déclaré les coprésidents Marc Goupil et Dominic Bergeron. « En partenariat avec Tinicum, nous investirons davantage dans notre équipe, notre offre de produits, nos capacités et nos installations afin de favoriser la croissance et une offre supérieure pour nos clients à l’échelle mondiale. »

Michael Donner, associé chez Tinicum, a ajouté : « Nous avons énormément de respect pour l’entreprise que Marc, Dominic et le reste de l’équipe de direction de Tornatech ont développée. Tornatech est une marque établie et réputée dans le secteur de la sécurité incendie, et nous sommes heureux de la perspective d'étendre les partenariats à long terme de Tornatech avec les manufacturiers de pompes anti-incendie et les partenaires privilégiés dans le monde entier. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler aux côtés de Dominic et Marc afin de continuer à développer la voie tracée par Tornatech. »

À propos de Tornatech

Tornatech est l'un des principaux concepteurs et fabricants de contrôleurs de pompes anti-incendie utilisés dans les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels multifamiliaux lorsque la pression des sources d'eau municipales est insuffisante pour alimenter le système de gicleurs complet en cas d'incendie. Tornatech fournit un soutien technique, de la formation, des tests, des réparations de produits et des services de remplacement. Ses produits sont conçus conformément à la norme NFPA 20, sont agréés par UL et approuvés par FM. Ses produits et services sont essentiels pour assurer la sécurité des bâtiments dans le monde entier en cas d'incendie. Pour de plus amples détails, visitez www.tornatech.com.

À propos de Tinicum

Tinicum, fondé en 1974 en tant que bureau d’investissement familial, est un partenariat privé qui gère un groupe diversifié d’entreprises de fabrication, de distribution et de technologie industrielle. Il cherche à être un partenaire de confiance des propriétaires et des dirigeants d'entreprise qui partagent sa conviction que la prospérité à long terme peut être créée par des équipes de personnes compétentes et honnêtes travaillant ensemble et investissant diligemment pour réaliser le potentiel d'une grande entreprise. Pour de plus amples détails, visitez www.tinicum.com.