A OCD e o PNUD fecham uma nova parceria para aproximar a separação digital global e acelerar o progresso rumo aos ODSs através de colaboração digital fortalecida.

DCO and UNDP enter a new partnership to bridge global digital divide and accelerate progress towards the SDGs through strengthened digital collaboration. (Photo: AETOSWire)

DCO and UNDP enter a new partnership to bridge global digital divide and accelerate progress towards the SDGs through strengthened digital collaboration. (Photo: AETOSWire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Em um evento especial durante as atividades paralelas à Cúpula das Nações que aconteceu na sede da ONU em Nova York, a Organização de Cooperação Digital (OCD) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) assinaram um novo acordo para promover cooperação digital expandida para acelerar a transformação digital ao redor do mundo e aumentar os esforços voltados para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU até 2030.

A secretária geral da OCD, Deemah AlYahya, e o administrador do PNUD, Achim Steiner, assinaram um memorando de entendimento global para expandir a cooperação no âmbito de avançar a política digital, aprimorando os índices e a pesquisa digital, melhorando os recursos e as habilidades digitais, promovendo soluções digitais e participação feminina significativa em tecnologia da informação e comunicação, bem como promovendo representatividade global para diminuir a exclusão digital.

"A OCD se dedica a trabalhar lado a lado com as partes interessadas para diminuir a exclusão digital, garantindo que toda nação, negócio e pessoa tenha acesso igualitário às oportunidades da economia digital", enfatizou Deemah AlYahya, secretária geral da OCD. "Hoje, estamos felizes de fortalecer nossa colaboração com o PNUD, o que nos possibilita avançar a cooperação digital e impulsionar sinergias significativas. Ao alinhar as visões e os objetivos que compartilhamos, estamos focados em implementar iniciativas concretas que acelerarão a transformação digital e contribuirão para o alcance dos ODSs em nível global".

Em 2023, aproximadamente um terço da população global, ou 2,6 bilhões de pessoas, não tinham acesso à internet. A lacuna na conectividade residencial entre as áreas urbanas e rurais globais permanece significante, sendo que aproximadamente 72% dos domicílios urbanos tem acesso, quase duas vezes mais que nas áreas rurais, com 38%. Também, as desigualdades regionais permanecem muito grandes. Na África Subsaariana, a penetração da internet corresponde a cerca de 30%, comparado com mais de 90% de penetração na América do Norte. Em resposta, o PNUD integrou a transformação digital em seu plano estratégico de 2022-2025, reconhecendo-a como uma diretiva crucial para alcançar os ODSs até 2030.

"O impacto da transformação digital nas economias, na provisão de serviço e nas sociedades é profundo; aprimora a acessibilidade da informação, aumenta a produtividade e facilita a tomada de decisão impulsionada por dados", destacou o administrador do PNUD, Achim Steiner. "Mas a transformação requer ação determinada e sustentada, suportada por políticas e agendas transformadoras. Desbloquear todo o potencial da transformação digital requer colaboração entre fronteiras, setores e toda a sociedade digital. A importância da cooperação digital não pode ser exagerada".

Essa nova parceria global assinada hoje segue se construindo com base na iniciativa pioneira de Soluções Digitais para o Desenvolvimento Sustentável (D4SD, Digital for Sustainable Development), que o Escritório Regional dos Estados Árabes no PNUD lançou no ano passado na Assembleia Geral da ONU, tendo a OCD como uma das suas parceiras fundadoras.

Mais informações sobre a OCD podem ser encontradas em

Para consultas da mídia, contate media@DCO.org

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.