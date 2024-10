Vecima acquiert Falcon V Systems, un fournisseur d’une plateforme logicielle d’orchestration innovante destinée aux réseaux d’accès par câble, fibre et téléphonie mobile

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks, Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd’hui, par l’intermédiaire de sa filiale Vecima Technology B.V., l’acquisition de Falcon V Systems, un fournisseur polonais de solutions logicielles et de services virtualisés agnostiques, destinés aux fournisseurs de services d’accès à Internet à large bande à l’échelle mondiale.

Vecima a acquis la totalité des actions en circulation de Falcon V Systems, ainsi que sa technologie, sa propriété intellectuelle et son personnel. À la suite de cette acquisition, Vecima intégrera une grande partie de l’équipe de Falcon V dans ses activités de services vidéo et d’accès à Internet à large bande, qui comprennent les portefeuilles d’accès à large bande Entra, reconnus comme leaders sur le marché, ainsi que les talents de l’entreprise.

Les produits phares de Falcon V Systems seront intégrés au portefeuille Entra Cloud™ de Vecima, qui comprend des applications ouvertes, interopérables et natives du cloud, permettant aux câblo-opérateurs de transformer leurs réseaux pour offrir un accès Internet haut débit de nouvelle génération :

La solution Principal Core de Falcon V Systems gère plusieurs types de câbles, de fibres et de réseaux mobiles, créant ainsi un environnement multifournisseur et garantissant une intégration fluide dans l’écosystème OSS/BSS. Cette convergence de services était auparavant inenvisageable.





La Test Suite est un ensemble complet d’outils conçu pour aider les fournisseurs de services à large bande à accélérer les déploiements et les améliorations fonctionnelles, en s’appuyant sur un environnement de test automatisé de bout en bout.

« Je suis extrêmement fier des réalisations de l’équipe de Falcon V et je tiens à exprimer mes sincères remerciements à notre talentueuse équipe, à nos partenaires et à nos clients », a déclaré Ulf Andersson, PDG de Falcon V Systems. « Vecima poursuivra notre travail et le mettra en marché à l’échelle mondiale, libérant ainsi le potentiel de la technologie et de l’équipe de Falcon V », ajoute-t-il.

« Notre collaboration avec Falcon V Systems au cours des dernières années a été un élément clé de notre stratégie d’architecture d’accès à long terme, puisqu'elle nous a permis de simplifier et d’améliorer l’expérience des abonnés », a déclaré Justin Colwell, vice-président exécutif chargé de la technologie de connectivité chez Charter Communications. « Nous prévoyons de déployer la Principal Core, qui sera un composant de la solution vCMTS de Vecima, ainsi que la Test Suite, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Vecima pour favoriser une adoption plus large de la plateforme Entra Cloud au sein de l’industrie », ajoute-t-il.

« La flexibilité et l’interopérabilité sont au cœur de l’approche distinctive de Vecima en matière de réseaux d’accès, et elles représentent la marque de fabrique du logiciel d’automatisation et d’orchestration développé par Falcon V Systems », a déclaré Clay McCreery, directeur des opérations chez Vecima. « Avec cette acquisition, Vecima renforce son empreinte de recherche et développement en Europe en intégrant une équipe d’experts en technologies DAA basée en Pologne. Falcon V Systems pourra ainsi bénéficier de l’envergure mondiale de Vecima, de ses plateformes vCMTS et PON existantes, ainsi que de ses vastes relations avec sa clientèle », ajoute-t-il.

« La mission de Vecima est de doter les fournisseurs de services du monde entier de solutions transformatrices qui ouvrent la voie à la prochaine ère de connectivité multigigabit », a déclaré Sumit Kumar, président et directeur général de Vecima. « Nous entamons une nouvelle phase de croissance. En intégrant l’équipe et la technologie de Falcon V Systems à notre vaste portefeuille d’accès à large bande, nous renforçons une fois de plus notre capacité à répondre aux besoins évolutifs de convergence des réseaux des fournisseurs de services à large bande à l’échelle mondiale. Grâce à l'équipe de Falcon et au partenariat à long terme avec Charter, cette acquisition consolide davantage le leadership de Vecima dans le secteur des fournisseurs de services à large bande », ajoute-t-il.

À propos de Falcon V Systems

Falcon V Systems est un acteur indépendant qui propose une solution d’architecture d’accès distribuée (DAA) ouverte, rentable, évolutive et interopérable, destinée aux fournisseurs de services à large bande. Cette solution s’appuie sur le réseau défini par logiciel (SDN) et la virtualisation des fonctions réseau (NFV). Grâce à cette architecture agile et modulaire, elle optimise l’utilisation des actifs réseau, des centres de données et des ressources cloud. En intégrant des interfaces ouvertes, cette solution s’adapte aux besoins croissants tout en favorisant la collaboration entre les opérateurs et d’autres fournisseurs.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à la tête de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir plus vecima.com.

