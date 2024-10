FÉRIQUE renforce son engagement à offrir un service client personnalisé grâce à un partenariat avec Conquest Planning

WINNIPEG--(BUSINESS WIRE)--Conquest Planning Inc. (« Conquest »), une plateforme technologique qui modernise la planification financière avec des conseils personnalisés et pratiques, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Services d'investissement FÉRIQUE (« FÉRIQUE »), un organisme à but non lucratif qui offre une gamme de solutions de placement et des services adaptés aux besoins des professionnel·les de la communauté du génie du Québec. Cette collaboration vise à bonifier l’offre de FÉRIQUE en intégrant la plateforme technologique de Conquest, alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et qui permet d'offrir des conseils financiers personnalisés et mieux ciblés, à son expertise en matière de planification financière.

La plateforme de Conquest est conçue pour améliorer l'efficacité et la pertinence des conseils financiers dispensés par des humains grâce à des fonctionnalités telles que la planification financière fondée sur les objectifs, des outils de modélisation sophistiqués et une interface client collaborative. En intégrant diverses sources de données et en tirant parti d’analyses avancées, Conquest facilite la création de stratégies financières détaillées et personnalisées adaptées aux besoins uniques des investisseur·euses individuel·les et des familles. Sa conception intuitive simplifie le processus de planification financière, aidant les professionnel·les de FÉRIQUE à fournir des conseils personnalisés et à gérer les relations avec les client·es plus efficacement. En mettant l’accent sur l’innovation, Conquest permet aux conseiller·ères d’offrir un service de haute qualité, centré sur le client, tout en optimisant le flux opérationnel.

« C'est un privilège de présenter la plateforme révolutionnaire de Conquest à nos planificateurs financiers et représentants en épargne collective », a déclaré Michael Bendahan, MBA, CIM, Chef, Gestion de patrimoine et développement corporatif chez FÉRIQUE. « Cette collaboration dotera l’équipe FÉRIQUE d’outils et de connaissances de nouvelle génération, améliorant considérablement l’expérience client. Chez FÉRIQUE, en tant qu'organisation à but non lucratif soucieuse de privilégier le client, le développement durable et la transparence, nous pensons que les outils de Conquest aideront notre clientèle à atteindre ses objectifs avec plus de confiance et de satisfaction ».

Les membres de l'équipe de Services d'investissement FÉRIQUE peuvent désormais utiliser le conseiller stratégique (SAM) de Conquest pour simplifier le processus de la planification financière, augmenter la productivité et améliorer le service client. Propulsé par l'IA, SAM permet aux conseiller·ères et représentant·es en épargne collective de FÉRIQUE d'analyser et de construire des plans financiers adaptés à la situation unique de chacun. Cela permet le développement rapide de plans flexibles et personnalisés qui s’adaptent parfaitement aux circonstances changeantes de la vie, aux priorités et à la tolérance au risque des client·es.

« Cette collaboration est un élément crucial de notre mission visant à améliorer la prestation de conseils financiers dans le monde entier », a déclaré Brad Joudrie, directeur des revenus chez Conquest. « Travailler aux côtés d’organisations comme FÉRIQUE nous permet de continuer à innover et à peaufiner notre plateforme, en veillant à ce qu’elle réponde aux besoins évolutifs des conseillers et des investisseurs. L'orientation unique de FÉRIQUE vers la communauté des ingénieurs rend les informations détaillées de notre plateforme, qui résument clairement les résultats et les impacts au fil du temps, particulièrement bénéfiques pour sa clientèle ».

Pour plus d'informations sur la solution logicielle de planification financière de Conquest, veuillez visiter le https://www.conquestplanning.com/en-ca/home conquestplanning.com. Pour en savoir plus sur Services d'investissement FÉRIQUE et sur son engagement à offrir des conseils objectifs et des solutions de placement concurrentielles, visitez ferique.com.

À propos de Conquest Planning

Conquest Planning est le leader canadien des logiciels de planification financière avec une approche ciblée en matière de prestation de conseils financiers. L'entreprise axée sur les produits est fondée sur la conviction fondamentale que chaque personne mérite d'avoir accès à d'excellents conseils financiers. Les utilisateurs de Conquest Planning tirent parti de son produit intuitif, de son processus d'intégration simple et de son intelligence artificielle basée sur les données pour accélérer la prestation de plans financiers hyperpersonnalisés et superbement conçus. Créée en 2018, Conquest Planning a été fondée par une équipe de vétérans de la technologie financière dont le succès s'étend sur plus de 30 ans dans le domaine des logiciels de planification financière. Pour plus d'informations, suivez Conquest sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de FÉRIQUE

Les Fonds FÉRIQUE ont été lancés en 1974 et sont gérés par Gestion FÉRIQUE, un organisme à but non lucratif, depuis 1999. En 2006, une filiale, Services d’investissement FÉRIQUE, a été créée pour être le placeur principal des Fonds FÉRIQUE et offrir du service-conseil à ses client·es. À titre de cabinet de planification financière, de courtier en épargne collective et de placeur principal des Fonds FÉRIQUE, Services d'investissement FÉRIQUE offre aux détenteur·rices des Fonds FÉRIQUE la possibilité d'investir dans tous les types de comptes nécessaires à une saine planification financière (CELI, REER, REEE, FERR, CRI, comptes d’investissement, etc.), ainsi que des conseils personnalisés sans frais additionnels, par l’entremise d'une équipe de spécialistes composée de représentant·es en épargne collective et de planificateur·rices financier·ères. Pour plus d’informations, veuillez visiter ferique.com.