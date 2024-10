DCO en UNDP gaan een nieuw partnerschap aan om de wereldwijde digitale kloof te overbruggen en de voortgang naar de SDG's te versnellen door middel van versterkte digitale samenwerking.

DCO and UNDP enter a new partnership to bridge global digital divide and accelerate progress towards the SDGs through strengthened digital collaboration. (Photo: AETOSWire)

DCO and UNDP enter a new partnership to bridge global digital divide and accelerate progress towards the SDGs through strengthened digital collaboration. (Photo: AETOSWire)

New York, Verenigde Staten--(BUSINESS WIRE)--Tijdens een speciaal evenement in de marge van de VN-top van de toekomst, georganiseerd op het hoofdkantoor van de VN in New York, ondertekenden de Digital Cooperation Organization (DCO) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) een nieuwe overeenkomst om uitgebreide digitale samenwerking te bevorderen om de digitale transformatie over de hele wereld te versnellen en de inspanningen voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN tegen 2030 te vergroten.

DCO-secretaris-generaal Deemah AlYahya en UNDP-beheerder Achim Steiner ondertekenden een wereldwijd memorandum van overeenstemming om de samenwerking uit te breiden bij het bevorderen van digitaal beleid; het verbeteren van digitale indices en onderzoek; het verbeteren van digitale capaciteiten en vaardigheden; het bevorderen van digitale oplossingen en zinvolle participatie van vrouwen in ICT; evenals het bevorderen van wereldwijde belangenbehartiging voor het overbruggen van de digitale kloof.

"DCO is toegewijd aan het samenwerken met belanghebbenden om de digitale kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat elke natie, elk bedrijf en elk individu gelijke toegang heeft tot de kansen van de digitale economie," benadrukte Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de DCO. "Vandaag zijn we blij om onze samenwerking met UNDP te versterken, waardoor we digitale samenwerking kunnen bevorderen en zinvolle synergieën kunnen stimuleren. Door onze gedeelde visies en doelstellingen op elkaar af te stemmen, zijn we gericht op het implementeren van concrete initiatieven die de digitale transformatie zullen versnellen en zullen bijdragen aan het bereiken van de SDG's op mondiaal niveau".

In 2023 had ongeveer een derde van de wereldbevolking, of 2,6 miljard mensen, geen toegang tot internet. De kloof in de connectiviteit van huishoudens tussen stedelijke en landelijke gebieden blijft wereldwijd aanzienlijk, met ongeveer 72 procent van de stedelijke huishoudens die toegang hebben, bijna twee keer zoveel als op het platteland, met 38 procent. Ook blijven de regionale verschillen zeer groot. In Afrika bezuiden de Sahara bedraagt de internetpenetratie ongeveer 30%, vergeleken met meer dan 90% in Noord-Amerika. In reactie hierop heeft UNDP digitale transformatie geïntegreerd in zijn strategisch plan voor 2022-2025 en het erkend als een cruciale motor voor het bereiken van de SDG's tegen 2030.

"De impact van digitale transformatie op economieën, dienstverlening en samenlevingen is diepgaand - het verbetert de toegankelijkheid van informatie, verhoogt de productiviteit en vergemakkelijkt datagestuurde besluitvorming", onderstreepte UNDP-beheerder Achim Steiner. "Maar transformatie vereist vastberaden en aanhoudende actie, ondersteund door transformatief beleid en agenda's. Het ontsluiten van het volledige potentieel van digitale transformatie vereist samenwerking over grenzen, sectoren en de hele digitale samenleving heen. Het belang van digitale samenwerking kan niet worden overschat."

Dit nieuwe wereldwijde partnerschap dat vandaag is ondertekend, bouwt voort op het baanbrekende initiatief Digital for Sustainable Development (D4SD), dat het Regionaal Bureau voor Arabische Staten in het UNDP vorig jaar lanceerde tijdens de Algemene Vergadering van de VN, met DCO als een van de stichtende partners.

Meer informatie over de DCO is te vinden op

Voor mediavragen, kunt u contact opnemen met media@DCO.org

Bron: AETOSWire