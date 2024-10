L’OCN et le PNUD nouent un nouveau partenariat pour combler le fossé numérique mondial et accélérer les progrès vers la réalisation des ODD grâce à une collaboration numérique renforcée.

DCO and UNDP enter a new partnership to bridge global digital divide and accelerate progress towards the SDGs through strengthened digital collaboration. (Photo: AETOSWire)

DCO and UNDP enter a new partnership to bridge global digital divide and accelerate progress towards the SDGs through strengthened digital collaboration. (Photo: AETOSWire)

NEW YORK, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Lors d'un événement spécial organisé en marge du Sommet des Nations Unies sur l'avenir organisé au siège de l'ONU à New York, l'Organisation de coopération numérique (OCN) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont signé un nouvel accord visant à favoriser une coopération numérique élargie afin d'accélérer la transformation numérique dans le monde et de stimuler les efforts en vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU d'ici 2030.

La Secrétaire générale de l’OCN, Deemah AlYahya, et l'Administrateur du PNUD, Achim Steiner, ont signé un mémorandum d'accord mondial pour élargir la coopération en vue de faire progresser la politique numérique, d'améliorer les indices numériques et la recherche, d'améliorer les capacités et les compétences numériques, de promouvoir des solutions numériques et une participation significative des femmes aux TIC, ainsi que de promouvoir le plaidoyer mondial pour combler la fracture numérique.

« L’OCN s'engage à travailler main dans la main avec les parties prenantes pour combler le fossé numérique, en veillant à ce que chaque nation, entreprise et individu ait un accès équitable aux opportunités de l'économie numérique », a souligné Deemah AlYahya, Secrétaire générale de l’OCN. « Aujourd’hui, nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec le PNUD, ce qui nous permettra de faire progresser la coopération numérique et de créer des synergies significatives. En alignant nos visions et nos objectifs communs, nous nous concentrons sur la mise en œuvre d’initiatives concrètes qui accéléreront la transformation numérique et contribueront à la réalisation des ODD au niveau mondial. »

En 2023, environ un tiers de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes, n'avait pas accès à Internet. L'écart de connectivité entre les ménages urbains et ruraux dans le monde reste important, environ 72% des ménages urbains y ayant accès, soit près de deux fois plus que dans les zones rurales, soit 38%. De plus, les disparités régionales demeurent très importantes. En Afrique subsaharienne, le taux de pénétration d’Internet tourne autour de 30%, contre plus de 90% en Amérique du Nord. En réponse, le PNUD a intégré la transformation numérique dans son Plan stratégique 2022-2025, reconnaissant qu'il s'agit d'un moteur essentiel pour atteindre les ODD d'ici 2030.

« L’impact de la transformation numérique sur les économies, la prestation de services et les sociétés est profond : elle améliore l’accessibilité de l’information, accroît la productivité et facilite la prise de décisions fondées sur des données», a souligné l’Administrateur du PNUD Achim Steiner. « Mais la transformation exige une action déterminée et soutenue, soutenue par des politiques et des programmes porteurs de transformation. Libérer le plein potentiel de la transformation numérique exige une collaboration au-delà des frontières, des secteurs et de l'ensemble de la société numérique. On ne saurait trop insister sur l’importance de la coopération numérique. »

Ce nouveau partenariat mondial signé aujourd'hui s'appuie sur l'initiative novatrice Digital for Sustainable Development (D4SD), que le Bureau régional pour les États arabes du PNUD a lancée l'année dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec l’OCN comme l'un de ses partenaires fondateurs.

