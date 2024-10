Bentley Systems s'associe à Google pour fournir un contexte et des fonctionnalités de géolocalisation de pointe au secteur de l'infrastructure

VANCOUVER--(BUSINESS WIRE)--(événement de Bentley Systems Year in Infrastructure 2024) — Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Google pour intégrer le contenu géospatial haute qualité de Google aux logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures de Bentley et à sa plateforme de jumeau numérique. L'objectif de cette collaboration est d'améliorer les processus de conception, de construction et d'exploitation d'infrastructure.

En tant que représentation virtuelle du monde physique, les jumeaux numériques fournissent de précieuses informations tout au long du cycle de vie de l'infrastructure, de la planification et de la conception du projet à la construction et à l'exploitation de l'actif. En tirant parti des données d'ingénierie créées et gérées dans les logiciels Bentley en parallèle des données géospatiales, de l'IA et des analyses de Google, ainsi que des technologies cloud, les ingénieurs peuvent concevoir et gérer une infrastructure en contexte et à grande échelle pour relever les défis les plus urgents, comme l'atténuation du risque climatique ou encore l'entretien des infrastructures vieillissantes.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs et développeurs des logiciels Bentley ont accès au contenu géospatial de Google Maps Platform, y compris aux époustouflantes tuiles 3D photoréalistes de Google, pour intégrer un contexte géospatial dans le monde réel et des expériences 3D immersives à leurs workflows numériques. Ce partenariat vient compléter la récente acquisition par Bentley de Cesium, la plateforme ouverte fondamentale qui permet de créer de puissantes applications géospatiales en 3D. Cesium est le créateur de la norme ouverte des tuiles 3D utilisées par Google. Bentley collabore également avec Google Cloud pour fournir des informations alimentées par l'IA dans le cadre de l'analyse des actifs.

Nicholas Cumins, PDG de Bentley, déclare : « En combinant le contenu et les fonctionnalités étendus de géolocalisation de Google aux logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures de Bentley et à sa plateforme de jumeau numérique, les professionnels de l'infrastructure peuvent faire du meilleur travail et s'assurer que les projets et les actifs sont créés et exploités avec davantage de résilience et de durabilité. Ce partenariat démontre comment des normes ouvertes, telles que les tuiles 3D, contribuent à l'évolution des pratiques dans ce domaine en tirant parti du contexte géospatial. »

Chris Phillips, vice-président et directeur général de Geo chez Google, affirme : « Les tuiles 3D de Google Maps Platform offrent des expériences immersives à couper le souffle. Elles peuvent transformer les workflows des architectes, des ingénieurs et des urbanistes. Nous sommes ravis de nous associer à Bentley pour mettre à sa disposition un contexte et des fonctionnalités de géolocalisation de pointe qui permettront des améliorations considérables en matière de conception, de construction et d'exploitation basées sur des données. »

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale, soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, soutenues par la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Open de Bentley pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5 200 collaborateurs de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'un milliard de dollars dans 194 pays.

