Miru Smart Technologies et Mativ collaborent pour développer une technologie de fenêtre électrochromique innovante

ALPHARETTA, Géorgie--(BUSINESS WIRE)--Mativ, fabricant mondial de la marque Argotec de films polymères, et Miru, l’un des principaux développeurs de technologies de fenêtres intelligentes, annoncent un accord de développement conjoint visant à commercialiser une nouvelle couche intermédiaire de stratification pour fenêtres électrochromes dynamiques (« eWindows »). Ce partenariat réunira des technologies visant à simplifier le processus de fabrication et à réduire le coût de production d'eWindows pour les fabricants de verre et les constructeurs automobiles du monde entier.

« Le partenariat avec Mativ, une entreprise qui partage notre engagement en faveur de l’innovation, de la qualité et de la durabilité, constitue un grand pas en avant pour l’industrie du verre. Ensemble, nous mettrons à profit notre expertise et nos ressources pour développer une technologie eWindow qui offrira des avancées en matière d’efficacité énergétique et de confort pour les secteurs des transports et du bâtiment », déclare Curtis Berlinguette, CEO de Miru.

« Grâce aux extrusions intercouche Argotec TPU, une innovation née de l’expertise de Mativ en matière de matériaux, cette collaboration accélérera l’adoption mondiale de la technologie eWindow dynamique. En utilisant la solution Argotec de Mativ, les fabricants du monde entier peuvent réduire leur consommation d’énergie et leur empreinte carbone, ce qui a un impact significatif sur l’environnement », déclare Julie Schertell, présidente et CEO, Mativ.

La technologie de vitres intelligentes avec des commandes de teinte à la demande révolutionne l'industrie automobile en améliorant la gestion du climat des véhicules et le confort du conducteur. La technologie eWindow de Miru est la seule offre qui répond aux exigences croissantes des consommateurs et de la réglementation en matière de verre incurvé, de couleur neutre, à faible teinte et écoefficiente. En ajustant dynamiquement les niveaux de teinte, eWindows améliore les performances de l'énergie solaire, réduisant le besoin de climatisation et de chauffage dans les véhicules et étendant considérablement l'autonomie des véhicules électriques.

Dans les secteurs résidentiel et commercial, eWindows augmente sensiblement l'efficacité énergétique globale des bâtiments. Par rapport aux fenêtres conventionnelles avec des revêtements à faible émissivité, eWindows peut réduire la consommation d'énergie de 20 à 40 %, en fonction de la géographie et du climat. L'intercouche de stratification est un film de polyuréthane thermoplastique (TPU) polyvalent et durable. Argotec est le chef de file mondial de l'extrusion de films de film intercouche optique et de bordure pour une variété d'applications de laminage et de vitrage de verre, avec une excellente durabilité, flexibilité, résistance chimique et clarté.

Mativ exposera un échantillon une eWindow de Miru au salon international Glasstec en Allemagne en octobre. Visitez Argotec dans le hall 10, stand F74.

À propos de Mativ

Mativ Holdings, Inc. est un chef de file mondial des matériaux spécialisés, résolvant les défis les plus complexes de nos clients en concevant des solutions audacieuses et innovantes qui connectent, protègent et purifient notre monde. Basé à Alpharetta, en Géorgie, nous fabriquons sur trois continents et générons des ventes dans plus de 100 pays grâce à notre famille de marques de produits interentreprises et grand public. Les deux segments opérationnels de la société, Filtration & Advanced Materials et Sustainable & Adhesive Solutions, ciblent des applications haut de gamme dans des catégories diversifiées et en croissance. Notre vaste portefeuille de technologies combine des polymères, des fibres et des résines pour optimiser les performances des produits de nos clients à plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Notre position de chef de file témoigne de nos meilleures capacités mondiales en matière de fabrication, de chaîne d'approvisionnement et de science des matériaux. Nous promouvons l'innovation et améliorons les performances, en trouvant du potentiel dans l'impossible. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter mativ.com.

À propos d'Argotec

Fondé en 1988, Argotec est le chef de file mondial des films polymères d'ingénierie. Argotec fournit une capacité d'extrusion, une capacité et des contrôles de qualité inégalés pour soutenir les entreprises du monde entier. Les films Argotec sont un composant essentiel dans une grande variété de secteurs (automobile, aérospatiale, aviation, bâtiment et construction, médical, dentaire, biens de consommation, graphiques, énergies renouvelables, sécurité et défense, et plus encore). De la protection des surfaces et des peintures à l'entretien intelligent du verre et le soin des plaies, Argotec innove pour les produits du quotidien. Pour en savoir plus, visitez argotec.com.

À propos de Miru Smart Technologies

Miru Smart Technologies développe des fenêtres électrochromes (« eWindows ») pour les secteurs du transport et de l'architecture. Miru eWindows transforme le verre statique en systèmes dynamiques et réactifs, révolutionnant les normes de l'industrie avec des performances, une esthétique et une fonctionnalité élevées. Miru ouvre la voie à la prochaine génération de technologies de fenêtres écoénergétiques, avec la vision d'améliorer le bien-être des personnes et de notre planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mirucorp.com.

