A Cognite lança o “Cognite Embedded” para acelerar a inovação para fabricantes de equipamentos e construtores de software industrial

Cognite Launches "Cognite Embedded" to Accelerate Innovation for Equipment Manufacturers and Industrial Software Builders (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas e OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--A Cognite, autoridade em dados e IA para o setor, anunciou hoje o lançamento do Cognite Embedded. Essa nova oferta permite que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e fornecedores de software industrial (ISVs) acelerem o tempo de lançamento no mercado, reduzam drasticamente o custo total de propriedade e preparem suas soluções digitais para o futuro com arquiteturas prontas para IA, tudo isso por meio da plataforma de dados industriais líder da Cognite, Cognite Data Fusion e do workbench de agente industrial de baixo código, Cognite Atlas AI®.

Integrar e contextualizar dados é frequentemente o maior obstáculo para OEMs e ISVs. Além disso, eles precisam integrar novos clientes e implementar soluções orientadas por dados sem os altos custos associados à manutenção de infraestruturas personalizadas complexas.

O Cognite Embedded permite que OEMs e ISVs acelerem o desenvolvimento de produtos em 2 a 3 vezes e reduzam seu custo total de propriedade em até 80%, aproveitando os poderosos recursos de modelagem de dados industriais do Cognite Data Fusion, recursos exclusivos de contextualização que abordam dados industriais estruturados e não estruturados e escalabilidade integrada.

O Cognite Atlas AI facilita a integração de agentes de IA Industrial em produtos e soluções para casos de uso industrial, como manutenção preditiva e otimização operacional em tempo real, permitindo que fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e fornecedores independentes de software (ISVs) preparem suas arquiteturas e interfaces para o futuro.

“Ao desenvolver o Cognite Data Fusion, conseguimos levar nossas soluções ao mercado com uma rapidez impressionante”, disse Arvind Rao, vice-presidente de Soluções Industriais, Dados e Análise da Rockwell Automation. “A parceria com a Cognite para desenvolver nossa plataforma FactoryTalk DataMosaix agilizou nosso processo de desenvolvimento, permitindo que nos concentrássemos em fornecer valor aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, que reduzíssemos significativamente nosso tempo de lançamento no mercado. Agora estamos fornecendo soluções digitais avançadas como o Energy Management, aproveitando o Cognite Data Fusion, mais rápido do que nunca”.

“A plataforma da Cognite nos permitiu integrar sem esforço nossa oferta de confiabilidade – Newton – aos sistemas de nossos clientes”, disse Mark Felder, CTO da Pinnacle Reliability. “O Cognite Data Fusion capacitou nossas equipes de serviços a implantar rapidamente novas ferramentas, relatórios e análises de dados, permitindo que elas se concentrem na entrega e integração de forma independente das nossas equipes de desenvolvimento, o que nos permite se concentrar em novas inovações e entregar valor aos nossos clientes de maneira mais ágil”.

“A parceria com a Cognite nos capacitou a desbloquear e utilizar dados de operações de produção, transformando fundamentalmente a forma como alimentamos a IA e entregamos valor aos nossos clientes por meio de nossa plataforma Lumi”, disse Shashi Menon, vice-presidente de Desenvolvimento Digital da SLB. “A escalabilidade e adaptabilidade do Cognite Data Fusion nos equipam para ajudar nossos clientes a aproveitar seus dados de produção, otimizando as operações fazendo uso de nossas soluções OptiSite e OptiFlow”.

“O lançamento do Cognite Embedded é um testemunho do compromisso da Cognite em capacitar OEMs e ISVs a construir e escalar a próxima geração de soluções industriais”, disse Girish Rishi, CEO da Cognite. “Com o Cognite Embedded, fabricantes e desenvolvedores de equipamentos e software podem se concentrar em entregar produtos de ponta sem as típicas complexidades de dados que retardam a inovação. Nossa plataforma oferece velocidade, escalabilidade e flexibilidade para integrar IA de uma maneira que prepara suas soluções para o futuro por muitos anos”.

A oferta Cognite Embedded inclui o Embedded Team, um serviço de parceiro dedicado que ajudará OEMs e ISVs a aproveitarem os dados industriais para maior eficiência, tomada de decisões mais inteligentes e inovação sustentável.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA Generativa funcionar para a indústria. Empresas líderes de energia, manufatura e energia renovável escolhem a Cognite para fornecer dados seguros, confiáveis e em tempo real, transformando suas operações intensivas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite oferece uma plataforma segura, escalável e fácil de usar, que facilita o acesso e compreensão de dados industriais complexos por todos os tomadores de decisão, do campo até centros de operações remotas, colaborando em tempo real e construindo um futuro melhor. Visite-nos em LinkedIn e X.

