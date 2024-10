Cognite lance « Cognite Embedded » qui accélèrera l'innovation chez les fabricants d'équipements et les concepteurs de logiciels industriels

Cognite Launches "Cognite Embedded" to Accelerate Innovation for Equipment Manufacturers and Industrial Software Builders (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas et OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Cognite, l'autorité en matière de données et d'IA industrielles, a annoncé aujourd'hui le lancement de Cognite Embedded. Cette nouvelle offre permet aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) d'accélérer la mise sur le marché, de réduire considérablement le coût total de possession et d'assurer la pérennité de leurs solutions numériques grâce à des architectures « AI-ready », le tout grâce à la plateforme de données industrielles de Cognite, Cognite Data Fusion, et à l'atelier d'agents industriels en code basique, Cognite Atlas AI, Cognite Atlas AI®.

L'intégration et la contextualisation des données représentent souvent le principal obstacle pour les équipementiers et les éditeurs de logiciels indépendants. En outre, ils doivent capter de nouveaux clients et déployer des solutions basées sur les données sans avoir à supporter les coûts élevés associés à la maintenance d'infrastructures personnalisées complexes.

Cognite Embedded permet aux OEM et aux ISV d'accélérer le développement de leurs produits de 2 à 3 fois et de réduire leur coût total de possession jusqu'à 80 % en profitant des puissantes fonctions de modélisation des données industrielles de Cognite Data Fusion, de ses capacités uniques de contextualisation des données industrielles structurées et non structurées, et de son évolutivité intégrée.

Cognite Atlas AI facilite l'intégration des agents d'IA industrielle dans les produits et les solutions pour les cas d'utilisation industrielle comme la maintenance prédictive et l'optimisation opérationnelle en temps réel, ce qui permet aux OEM et aux ISV d'assurer la pérennité de leurs architectures et de leurs interfaces auprès des utilisateurs finaux.

« En nous basant sur Cognite Data Fusion, nous avons été en mesure de mettre nos solutions sur le marché à une vitesse fulgurante », a déclaré Arvind Rao, VO Industry Industry Solutions, Data & Analytics, Rockwell Automation. « Le partenariat noué avec Cognite pour développer notre plateforme FactoryTalk DataMosaix a rationalisé notre processus de développement, ce qui nous a permis de nous concentrer sur la valeur ajoutée apportée à nos clients tout en réduisant considérablement nos délais de mise sur le marché. En exploitant Cognite Data Fusion, nous fournissons désormais des solutions numériques avancées telles que la gestion de l'énergie plus rapidement que jamais auparavant. »

« La plateforme de Cognite nous a permis d'intégrer sans heurts notre offre de fiabilité Newton dans les systèmes de nos clients », a déclaré Mark Felder, CTO de Pinnacle Reliability. « Cognite Data Fusion a permis à nos équipes de services de déployer rapidement de nouveaux outils, rapports et analyses de données, et donc de se concentrer sur la livraison et l'intégration indépendamment de nos équipes de développement, ce qui nous permet de nous concentrer sur de nouvelles innovations et d'apporter de la valeur à nos clients plus rapidement ».

« Le partenariat noué avec Cognite nous a permis de débloquer et d'utiliser les données opérationnelles de production, en transformant fondamentalement la façon dont nous alimentons l'IA et apportons de la valeur à nos clients par le biais de notre plateforme Lumi », a déclaré Shashi Menon, VP of Digital Development chez SLB. « L'évolutivité et l'adaptabilité de Cognite Data Fusion nous équipent pour aider nos clients à exploiter leurs données de production, en optimisant les opérations grâce à nos solutions OptiSite et OptiFlow ».

« Le lancement de Cognite Embedded illustre la volonté de Cognite qui consiste à permettre aux OEM et aux ISV de créer et d'adapter à l'échelle la nouvelle génération de solutions industrielles », a déclaré Girish Rishi, CEO de Cognite. « Grâce à Cognite Embedded, les constructeurs et producteurs d'équipements et de logiciels peuvent se concentrer sur la livraison de produits de pointe sans être confrontés aux classiques complexités des données qui ralentissent l'innovation. Notre plateforme offre une rapidité, une évolutivité et une flexibilité d'intégration de l'IA qui assure la pérennité de leurs solutions pour les années à venir ».

L'offre Cognite Embedded comprend l'Embedded Team, un service de partenariat dédié qui aidera les OEM et les ISV à exploiter les données industrielles en obtenant ainsi une plus grande efficacité, une prise de décision plus intelligente et une innovation soutenue.

À propos de Cognite

Cognite met l'IA générative au service de l'industrie. Les entreprises leaders dans les domaines de l'énergie, de la production, de l'énergie et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de convertir leurs opérations lourdes en actifs afin de les rendre plus sûres, plus durables et plus rentables. Cognite fournit une plateforme conviviale, sécurisée et évolutive qui permet à tous les décideurs, sur le terrain ou dans les centres opérationnels à distance, d'accéder et de comprendre des données industrielles complexes, de collaborer en temps réel et de bâtir un avenir meilleur. Rendez-vous sur www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et X.

