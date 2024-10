Miru Smart Technologies en Mativ werken samen om innovatieve elektrochrome raamtechnologie te ontwikkelen

ALPHARETTA, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Mativ, wereldwijde fabrikant van door het merk Argotec ontwikkelde polymeerfilms, en Miru, een toonaangevende ontwikkelaar van slimme raamtechnologie, hebben een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst aangekondigd om een nieuwe laminatie-tussenlaag voor dynamische elektrochrome ramen ('eWindows') op de markt te brengen. Deze samenwerking brengt technologieën samen om het productieproces te vereenvoudigen en de kosten van het produceren van eWindows voor glas- en autofabrikanten wereldwijd te verlagen.

"Samenwerken met Mativ, een bedrijf dat onze toewijding aan innovatie, kwaliteit en duurzaamheid deelt, is een grote stap voorwaarts voor de glasindustrie. Samen zullen we onze expertise en middelen inzetten om een geavanceerde eWindow-technologie te ontwikkelen die doorbraken zal bieden in energie-efficiëntie en comfort voor de transport- en bouwsector," aldus Dr. Curtis Berlinguette, Chief Executive Officer van Miru.

"Aangedreven door geavanceerde TPU-interlaagextrusie van Argotec — een innovatie die voortkomt uit de materiaalkennis van Mativ — zal deze samenwerking de wereldwijde acceptatie van dynamische eWindow-technologie versnellen. Door gebruik te maken van de Argotec-oplossing van Mativ kunnen fabrikanten wereldwijd het energieverbruik verminderen en hun koolstofvoetafdruk verkleinen, wat een betekenisvolle impact op het milieu oplevert," verklaarde Julie Schertell, President en Chief Executive Officer van Mativ.

Slimme raamtechnologie met on-demand kleurbesturingselementen revolutioneert de auto-industrie door het klimaatbeheer van voertuigen en het comfort van de bestuurder te verbeteren. Miru's eWindow-technologie is het enige aanbod dat voldoet aan de groeiende vraag van consumenten en regelgevingsinstanties naar gebogen, neutraal gekleurd, minimaal wazig en energiezuinig glas. Door tintniveaus dynamisch aan te passen, verbeteren eWindows de prestaties van zonne-energie, waardoor de behoefte aan airconditioning en verwarming in voertuigen wordt verminderd en het bereik van elektrische voertuigen aanzienlijk wordt vergroot.

In de residentiële en commerciële sector verhogen eWindows de algehele energie-efficiëntie van gebouwen aanzienlijk. Vergeleken met conventionele ramen met coatings met een lage emissie, kunnen eWindows het energieverbruik met 20-40% verminderen, afhankelijk van de geografie en het klimaat. De laminatie-tussenlaag is een veelzijdige en duurzame thermoplastische polyurethaan (TPU)-film. Argotec is de wereldleider in extrusie van optische tussenlaag- en randafdichtingsfilms voor een verscheidenheid aan glaslaminatie- en beglazingstoepassingen, met uitstekende duurzaamheid, flexibiliteit, chemische bestendigheid en helderheid.

Mativ zal een eWindow-monster van Miru tentoonstellen op de International Glasstec-vakbeurs in Duitsland in oktober - bezoek Argotec in hal 10, stand F74.

Over Mativ

Mativ Holdings, Inc. is een wereldleider in speciale materialen en lost de meest complexe uitdagingen van onze klanten op door gedurfde, innovatieve oplossingen te ontwerpen die onze wereld verbinden, beschermen en zuiveren. Met het hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia, produceren we op drie continenten en genereren we verkopen in meer dan 100 landen via onze familie van business-to-business- en consumentenproductmerken. De twee operationele segmenten van het bedrijf, Filtration & Advanced Materials en Sustainable & Adhesive Solutions, richten zich op premiumtoepassingen in uiteenlopende en groeiende categorieën. Ons brede portfolio van technologieën combineert polymeren, vezels en harsen om de prestaties van de producten van onze klanten in meerdere fasen van de waardeketen te optimaliseren. Onze leidende posities zijn het bewijs van onze toonaangevende wereldwijde capaciteiten op het gebied van productie, toeleveringsketen en materiaalkunde. We stimuleren innovatie en verbeteren prestaties, waarbij we potentieel vinden in het onmogelijke. Ga voor meer informatie naar mativ.com.

Over Argotec

Argotec, opgericht in 1988, is de wereldleider in technisch vervaardigde polymeerfilms. Argotec biedt ongeëvenaarde extrusiemogelijkheden, capaciteit en kwaliteitscontroles om bedrijven over de hele wereld te ondersteunen. Argotec-films zijn een cruciaal onderdeel in een breed scala aan industrieën, waaronder automobiel, ruimtevaart, luchtvaart, bouw en constructie, medisch, tandheelkundig, consumptiegoederen, grafische vormgeving, hernieuwbare energie, veiligheid en defensie, en meer. Van oppervlakte- en lakbescherming tot slim glas en wondverzorging, Argotec innoveert alledaagse producten. Ga voor meer informatie naar argotec.com.

Over Miru Smart Technologies

Miru Smart Technologies ontwikkelt elektrochrome ramen ('eWindows') voor de transport- en architectuursector. Miru eWindows transformeert statisch glas in dynamische, responsieve systemen, die de industrienormen verstoren met hoge prestaties, esthetiek en functionaliteit. Miru baant de weg voor de volgende generatie energiezuinige raamtechnologieën, met de visie om het welzijn van mensen en onze planeet te verbeteren. Meer informatie op mirucorp.com.

