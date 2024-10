Interactive Brokers e SNB Capital permitem que os investidores acessem a Bolsa de Valores da Arábia Saudita

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), um broker eletrônico global automatizado e a SNB Capital, o broker líder na Bolsa Saudita e o maior banco de investimento do Reino da Arábia Saudita, anunciaram uma colaboração que permitirá que investidores internacionais qualificados acessem a Bolsa Saudita por meio da plataforma Interactive Brokers.

Com essa aliança histórica, a Interactive Brokers é o primeiro broker global a permitir que investidores estrangeiros possuam e negociem diretamente títulos listados na Saudi Exchange. Os clientes da Interactive Brokers agora podem investir em ações sauditas junto com ações globais, opções, futuros, títulos, fundos e muito mais a partir de uma única plataforma unificada.

A colaboração foi lançada hoje durante uma cerimônia de toque de sino na Saudi Exchange, em Riad, com a presença de Loai Bafaqeeh, chefe de títulos da SNB Capital, e James Bradie, diretor executivo sênior da IBKR para o novo escritório da Interactive Brokers no Dubai International Finance Center.

A Saudi Exchange está entre os dez maiores mercados de ações entre os 72 membros da World Federation of Exchanges. É o mercado dominante no Gulf Cooperation Council (GCC), com mais de 415 títulos listados em 22 setores, oferecendo um cenário versátil e diverso de títulos listados. Os clientes da Interactive Brokers podem diversificar e expandir seus portfólios de investimento para incluir ações sauditas, fundos de investimento imobiliário (REITs) e fundos negociados em bolsa (ETFs) que negociam na maior bolsa de valores do Oriente Médio, ampliando suas perspectivas de investimento.

" Temos o prazer de trabalhar com a SNB Capital e oferecer aos investidores a possibilidade de negociar ações sauditas, além de nossa já vasta gama de produtos e mercados globais a baixo custo", disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers.

A Arábia Saudita, a maior economia em produto interno bruto (PIB) e principal mercado de capitais no Oriente Médio, está atualmente passando por uma transformação social e econômica significativa sob sua estratégia nacional abrangente, a Saudi Vision 2030, que visa desenvolver ainda mais uma economia já diversificada, acessível e competitiva.

“ Nossa colaboração com a Interactive Brokers é uma extensão do nosso papel como campeã nacional saudita e se alinha perfeitamente com nossos objetivos estratégicos, contribuindo para alcançar as ambiciosas metas do Programa de Desenvolvimento do Setor Financeiro (FSDP) da Saudi Vision 2030. Desenvolver um mercado financeiro avançado e fornecer uma plataforma de investimento eficaz com uma base de investidores diversificada”, disse Rashed Sharif, CEO da SNB Capital.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução de negociação automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em vários países e moedas, de uma única plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e brokers de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram proporcionar aos nossos clientes uma plataforma exclusivamente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, risco e gerenciamento de portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem consistentemente conquistado reconhecimento como um broker de ponta, acumulando vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

Sobre a SNB Capital:

A SNB Capital Company, uma entidade licenciada pela Capital Market Authority (CMA), é uma instituição financeira regional líder com profundo conhecimento do setor em cinco linhas de negócios: Gestão de Ativos, Gestão de Patrimônio, Títulos, Bancos de Investimentos e Investimentos Principais. A SNB Capital é a maior gestora de ativos da Arábia Saudita, com SAR 260 bilhões (US$ 69,3 bilhões) de ativos sob gestão em março de 2024. A SNB Capital (DIFC) Limited é estabelecida na DIFC e regulamentada como uma instituição financeira prudencial de categoria 3A pela DFSA, especializada na gestão de ativos alternativos.

