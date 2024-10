Too Good To Go et Hanshow s'associent pour optimiser la gestion des excédents alimentaires en magasin

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Selon l'European Grocery Retailing Institute, le gaspillage alimentaire coûte en moyenne aux commerçants détaillants environ 2 % de leurs ventes nettes, ce qui impacte directement leurs marges.

Une des raisons principales de ce gaspillage alimentaire est une gestion défaillante des produits en dates courtes causée par une identification trop tardive de ceux considérés “à risque”. Les processus de vérification des dates de péremption en magasin sont nécessaires, mais peuvent être laborieux et sujets aux erreurs, surtout à grande échelle. Des facteurs tels que les modifications des planogrammes ou les réagencements des rayons rendent cette tâche encore plus difficile.

Deux solutions digitales ensemble, au service d’une gestion plus durable et efficace en point de vente.

Les magasins alimentaires, non équipés de solutions digitales, consacrent entre 90 à 120 minutes en moyenne par jour à la vérification manuelle des produits périssables dans les rayons. Les produits frais doivent respecter des normes de qualité encore plus élevées et nécessitent des contrôles plus fréquents.

Too Good To Go Platform, la solution tout-en-un pour revaloriser les invendus alimentaires, permet de diviser le temps de vérification par 3 pour les employés en magasin grâce à la digitalisation des produits. Les collaborateurs reçoivent chaque jour sur leur PDA/interface la liste des produits à dates courtes à surveiller qui correspond à 1 à 5% des références. Cela prend désormais en moyenne de 30 à 40 minutes par jour. La solution émet ensuite une recommandation de revalorisation du produit pour éviter qu’il soit gaspillé : de la promotion/stickage en magasin, des Paniers surprise à sauver directement sur l’application Too Good To Go, ou du don aux associations.

Avec l’annonce de ce partenariat avec Hanshow, leader des solutions numériques pour le retail, l’objectif est de pouvoir gagner en efficacité en facilitant l’identification et la localisation des références à contrôler et ainsi simplifier le processus.

La solution Too Good To Go Platform est ainsi couplée aux étiquettes électroniques Hanshow, équipées d'une fonctionnalité LED clignotante « pick-to-light ».

Ainsi, lorsque les employés se rendent sur leur interface Too Good To Go Platform pour vérifier les dates des produits à contrôler, les étiquettes électroniques Hanshow clignotent deux à trois secondes pour permettre d'identifier le produit plus rapidement

Cette solution innovante permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la précision dans l'identification des produits, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle, l'expérience client et, surtout, la réduction du gaspillage alimentaire.

"En associant la solution Too Good To Go Platform à la technologie avancée de Hanshow, nous aidons les distributeurs à optimiser la gestion des excédents alimentaires ; ce qui leur permet de gagner du temps, d’optimiser leurs marges tout en ayant un impact réel sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et donc sur l’environnement", déclare Meleyne Rabot, Directrice France de Too Good To Go.

Pierre Fosseux, VP Hanshow France, conclut : "Notre collaboration avec Too Good To Go démontre l'engagement de Hanshow à promouvoir la durabilité et l'efficacité opérationnelle dans le secteur du commerce de détail. En intégrant notre technologie d'étiquetage électronique avancée avec la solution innovante Too Good To Go Platform, nous aidons non seulement les commerçants à réduire le gaspillage alimentaire, mais nous simplifions également les opérations quotidiennes, améliorons la précision et optimisons l'expérience client. Ce partenariat illustre notre vision d'utiliser des solutions digitales pour créer une valeur significative tant pour les détaillants que pour l'environnement.”

Plusieurs pilotes en-cours avec des premiers résultats très encourageants

Des premiers tests ont été menés dans six magasins en France. Les retours des équipes plébiscitent une augmentation de près de 20% de temps gagné dans le contrôle des dates, et d’un travail au quotidien simplifié pour les équipes.

Les premiers résultats permettent d’apprécier la pertinence de ce dispositif avec une économie estimée à 39 heures de travail par an et par magasin. Un magasin a même fait état d'une réduction de 56 % du temps consacré à la localisation des produits à vérifier.

À propos de Hanshow

Hanshow est un leader mondial dans le développement et la fabrication d'étiquettes électroniques pour les rayons et de solutions numériques pour les magasins. La société offre à ses clients une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions de magasins numériques qui fournissent des informations centrées sur le client. Les solutions de Hanshow ont fourni des services à un grand nombre de magasins dans plus de 50 pays et régions, les aidant à rationaliser leurs opérations, à optimiser leurs stratégies de prix et à offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée. Pour en savoir plus : www.hanshow.com

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go est une entreprise à impact social certifiée B Corp qui aide les entreprises alimentaires à valoriser les surplus alimentaires et à réduire le gaspillage alimentaire. Too Good To Go propose plusieurs solutions utilisées par plus de 100 millions d'utilisateurs enregistrés et 170 000 partenaires actifs, dans 18 pays d'Europe et d'Amérique du Nord et en Australie. Avec les Paniers Surprises et les Colis Anti gaspi sur son application, et Too Good To Go Platform, Too Good To Go propose une gamme complète de solutions de gestion des excédents alimentaires pour les entreprises du secteur alimentaire.

