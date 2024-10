Décarbonation de l’industrie en France : TotalEnergies signe un contrat de vente d’électricité renouvelable avec Saint-Gobain

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé avec Saint-Gobain un contrat de vente d’électricité renouvelable (Power Purchase Agreement ou PPA), qui prévoit la fourniture continue d’électricité pour alimenter les sites industriels de Saint-Gobain en France. Ce contrat prendra effet en janvier 2026, pour un volume global de 875 GWh sur 5 ans.

TotalEnergies fournira à Saint-Gobain un volume d’électricité continu et constant sur la période de livraison (« baseload »), associé à des certificats d’origine en quantité équivalente, liés à la production de parcs éoliens ou solaires de TotalEnergies situés dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Occitanie, et dans les Pays de la Loire.

Ce contrat de fourniture d’électricité renouvelable entre les deux entreprises vient s’ajouter à un précédent contrat, signé en juin 2023, portant sur la vente à Saint-Gobain de biométhane produit par TotalEnergies depuis son site de BioBéarn.

« Nous nous réjouissons de ce nouvel accord avec Saint-Gobain qui démontre notre engagement commun à décarboner l’industrie en France. Il témoigne également de notre capacité à proposer des solutions d’électricité en adéquation avec les besoins de nos clients, tout en garantissant la provenance de l’électricité verte fournie », a déclaré Sophie Chevalier, Directrice Flexible Power & Integration de TotalEnergies. « En France, TotalEnergies dispose d’un parc renouvelable de plus de 2 GW, permettant d’éviter l’émission de 800 000 tonnes de CO 2 chaque année : pour nos clients industriels c'est un argument de poids ! » a-t-elle ajouté.

« Saint-Gobain est engagé à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Réaliser cette ambition passe par la décarbonation de nos processus de production. Ce contrat signé avec TotalEnergies permet au Groupe de franchir une étape supplémentaire vers cet objectif avec un approvisionnement fiable et continu en électricité renouvelable pour nos sites industriels. Avec ce PPA, associé aux autres signés par le Groupe en France, 30% de l’électricité sera d’origine renouvelable en France d’ici 2027 », explique Swaroop Srinath, Directeur d’Achat d’Energie pour le Groupe Saint-Gobain.

Des solutions sur mesure adaptées à nos clients partout dans le monde

Ce contrat de vente d’électricité avec Saint-Gobain vient s’ajouter aux contrats déjà signés avec Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol, et illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients.

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À mi 2024, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 24 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

