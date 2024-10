Moody's se classe en tête du ChartisRiskTech100 pour la troisième année consécutive

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody's Corporation (NYSE : MCO) se voit attribuer la première place dans le rapport Chartis RiskTech100® 2025, et s'affiche en tête pour la troisième année consécutive.

Le Chartis RiskTech100 est l'étude la plus complète sur les principaux fournisseurs mondiaux de technologies de gestion des risques et de la conformité. Ce classement reconnaît la capacité inégalée de Moody's à fournir à ses clients une vision holistique de leurs risques grâce à la recherche, aux données et à l'analyse.

« Remporter le prix le plus prestigieux décerné par Chartis pour la troisième année consécutive illustre la manière dont Moody's reste à la pointe des développements technologiques en matière de gestion des risques », a déclaré Rob Fauber, président-directeur général de Moody's. « En permanence nous cherchons à rester innovants dans notre gamme de produits et de solutions et à mettre les nouvelles technologies et les nouvelles connaissances à la disposition de nos clients dans les plus brefs délais ».

Outre le fait d'avoir obtenu la meilleure position globale, Moody's a remporté 12 catégories individuelles :

Présence sur le marché (cat. récente)

Stratégie

Fonctionnalité

Secteur bancaire

Assurance

Risque climatique

Gestion du portefeuille de crédit (cat. récente)

Criminalité financière : données

Données sur le crédit : vente en gros

Données sur le crédit : Collateralized Loan Obligation (CLO)

Risque de crédit pour le portefeuille bancaire

Current Expected Credit Losses (CECL)

« En conservant sa position en tête du RiskTech100, Moody's a prouvé sa bonne utilisation stratégique des dernières technologies qui permet un accès, une distribution et une utilisation efficaces de ses données et de ses analyses », a déclaré Sid Dash, Chief Researcher chez Chartis. « En outre, Moody's continue d'agrandir et de mettre au point ses outils d'analyse et ses fonctionnalités dans un grand nombre de secteurs d'activité, de la banque à l'assurance et de la titrisation à la conformité.

Les 2025 lauréats du RiskTech100 ont été sélectionnés après un processus de près d'un an comprenant des réunions d'information avec les fournisseurs et des discussions entre acheteurs et utilisateurs finaux de technologies du risque. Les directeurs de recherche et les analystes principaux de Chartis Research ont ensuite rendus leurs décisions.

Chartis Research est le principal fournisseur d'études et d'analyses sur le marché mondial des technologies du risque. Son objectif est d'aider les entreprises à améliorer leurs performances grâce à une meilleure gestion des risques, à une meilleure gouvernance d'entreprise et à une meilleure conformité. Chartis se bat pour que ses clients puissent prendre des décisions technologiques et commerciales éclairées en leur fournissant des analyses approfondies et des conseils pratiques sur pratiquement l'ensemble des aspects de la technologie du risque.

Pour de plus amples informations sur l'innovation et la technologie de Moody's, rendez-vous sur le site Moodys.com/Innovation.

