Interactive Brokers et SNB Capital permettent aux investisseurs d’accéder à la Bourse saoudienne

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, et SNB Capital, le principal courtier de la Bourse saoudienne et la plus grande banque d’investissement du Royaume d’Arabie saoudite, ont annoncé une collaboration qui permettra aux investisseurs internationaux éligibles d’accéder à la Bourse saoudienne par l’intermédiaire de la plateforme d’Interactive Brokers.

Grâce à cette alliance historique, Interactive Brokers est le premier courtier mondial à permettre aux investisseurs étrangers de détenir et de négocier directement des titres cotés à la Bourse saoudienne. Les clients d’Interactive Brokers peuvent désormais investir dans des actions saoudiennes ainsi que dans des actions, des options, des contrats à terme, des obligations, des fonds et bien d’autres choses encore, à partir d’une seule et même plateforme unifiée.

La collaboration a été lancée aujourd’hui au cours d’une cérémonie à la Bourse saoudienne, à Riyad, en présence de Loai Bafaqeeh, responsable des titres de SNB Capital, et de James Bradie, directeur général d’IBKR, dans le nouveau bureau d’Interactive Brokers au Dubai International Finance Center.

La Bourse saoudienne figure parmi les dix plus grands marchés boursiers des 72 membres de la World Federation of Exchanges et est le marché dominant du Conseil de coopération du Golfe (CCG), avec plus de 415 titres cotés dans 22 secteurs, offrant un paysage polyvalent et diversifié de titres cotés. Les clients d’Interactive Brokers peuvent diversifier et élargir leurs portefeuilles d’investissement en y incluant des actions saoudiennes, des real estate investment trusts (REIT) et des fonds négociés en bourse (FNB) qui se négocient sur la plus grande bourse du Moyen-Orient, élargissant ainsi leurs perspectives d’investissement.

« Nous sommes heureux de travailler avec SNB Capital et de donner aux investisseurs la possibilité de négocier des actions saoudiennes en plus de notre vaste gamme de produits et de marchés mondiaux à faible coût », a déclaré Milan Galik, PDG d’Interactive Brokers.

L’Arabie saoudite, qui est la plus grande économie en termes de PIB et le premier marché des capitaux du Moyen-Orient, connaît actuellement une transformation sociale et économique importante dans le cadre de sa stratégie nationale globale, Saudi Vision 2030, qui vise à développer davantage une économie déjà diversifiée, accessible et compétitive.

« Notre collaboration avec Interactive Brokers s’inscrit dans le prolongement de notre rôle de champion national saoudien et s’aligne parfaitement sur nos objectifs stratégiques, contribuant à la réalisation des objectifs ambitieux du Programme de développement du secteur financier (Financial Sector Development Program, FSDP) de la stratégie Saudi Vision 2030 ; nous visons à développer un marché financier avancé et à fournir une plateforme d’investissement efficace avec une base d’investisseurs diversifiée », a déclaré Rashed Sharif, directeur général de SNB Capital.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d’Interactive Brokers Group offrent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d’exécution automatisée des transactions et de garde de titres, de matières premières et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négoce pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre dernières décennies passées à nous concentrer sur les technologies et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous travaillons à fournir à nos clients des services avantageux de négoce et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout pour un coût faible ou nul, leur permettant ainsi d’obtenir des retours sur investissement plus importants. Interactive Brokers, qui a toujours été reconnu comme un courtier de premier plan, a été distingué par plusieurs prix et récompenses décernés par des sources sectorielles respectées telles que Barron, Investopedia et Stockbrokers.com, et bien d’autres.

À propos de SNB Capital :

SNB Capital Company, une entité agréée par la Capital Market Authority (CMA), est une institution financière régionale de premier plan qui dispose d’une expertise approfondie dans cinq secteurs d’activité : gestion d’actifs, gestion de patrimoine, titres, services bancaires d’investissement et investissements principaux. SNB Capital est le plus grand gestionnaire d’actifs d’Arabie Saoudite, et comptait 260 milliards SAR (69,3 milliards USD) d’actifs sous gestion en mars 2024. SNB Capital (DIFC) Limited est enregistrée auprès du DIFC et réglementée en tant qu’institution financière prudentielle de catégorie 3A par la DFSA, spécialisée dans la gestion d’actifs alternatifs.

Plus d’informations sont disponibles à l’adresse www.alahlicapital.com. Suivez SNB Capital sur Twitter @Capital_SNB

