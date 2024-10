È comprovato che ForeverGone rimuove e distrugge completamente le PFAS in impianti industriali e municipali.

Gradiant's ForeverGone all-in-one solution and testing data for industrial wastewater (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gradiant, una realtà globale che sviluppa soluzioni per il trattamento avanzato dell’acqua e delle acque reflue, oggi ha annunciato di avere raggiunto una pietra miliare nella lotta contro la contaminazione causata dalle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), che altrimenti rimarrebbero nell’ambiente per sempre. È stato dimostrato quantitativamente, da laboratori certificati di terze parti, che ForeverGoneTM (“Eliminate per sempre”) riduce le PFAS – in acque di discariche, impianti municipali e industriali contaminate – a livelli inferiori a quelli normativi e distrugge completamente le PFAS che ne risultano.

Questo importantissimo traguardo nel suo sviluppo conferma che ForeverGone, lanciato in precedenza quest’anno, rappresenta l’unica soluzione completa in grado di rimuovere e distruggere PFAS in loco, eliminando la necessità di gestire rifiuti, trasferimento in discariche o incenerimento e differenziandosi quindi dalle tecnologie convenzionali, comprese quelle basate su carbone attivato granulare (GAC) e sullo scambio di ioni.

La soluzione ForeverGone containerizzata viene attuata velocemente in loco riducendo efficacemente le PFAS a livelli inferiori sia ai nuovi massimi di 4,0 ppt stabiliti dall’EPA, l’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente, sia ai rigorosi limiti specificati dalle norme europee e australiane.

“I responsabili chiave delle decisioni apprezzano la proposta differenziata di ForeverGone per rimuovere e distruggere le PFAS da tutti i tipi di acque contaminate”, spiega Sankar Natarajan, Direttore globale vendite presso Gradiant. “Stiamo riscontrando un flusso di vendite senza precedenti, da un primo impiego alla realizzazione di progetti a scala completa in vari settori industriali – semiconduttori, alimenti e bevande, minerario e importanti società municipali di utenza – in cui tutte le imprese sono impegnate a soddisfare requisiti normativi e proteggere le comunità”.

“Per sostenere lo sviluppo di ForeverGone abbiamo effettuato un investimento significativo nella capacità di Gradiant Labs di rilevare le PFAS a livelli ridottissimi – fino a una parte su un trilione – il che ci posiziona in modo unico per offrire velocemente ai clienti nostri partner l’evidenza che desiderano dell’efficacia della nostra tecnologia in relazione all’acqua contaminata”, aggiunge Steven Lam, Direttore tecnologia presso Gradiant.

Gradiant sta implementando attivamente la soluzione ForeverGone presso gli stabilimenti dei clienti in tutto il mondo, offrendo il notevole vantaggio della rimozione e distruzione complete delle PFAS. Per sempre.

Per le aziende interessate all’impiego di ForeverGone in uno stabilimento, Gradiant ha lanciato un programma di test gratuito per dimostrarne la capacità di trattare una vasta gamma di acque contaminate. Contattare Gradiant dal sito http://www.gradiant.com/contact.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è una Different Kind of Water Company (Azienda idrica diversa). Con una gamma completa di soluzioni end-to-end diversificate e proprietarie per il trattamento avanzato dell'acqua e delle acque reflue che si avvale delle migliori menti nel settore idrico, la società è al servizio delle operazioni mission-critical dei suoi clienti nei settori fondamentali del mondo, come quello dei semiconduttori, farmaceutico, alimenti e bevande, litio e minerali di importanza critica, e delle energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono i volumi di acqua utilizzata e delle acque reflue scaricate, recuperano risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua potabile. La società, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e si avvale di oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare gradiant.com.

