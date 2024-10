Hoffmann Green renforce son partenariat avec Podeliha, opérateur de référence du logement social, avec la construction de la résidence décarbonée Avifaune

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de sa collaboration avec Podeliha, opérateur de référence du logement social en Pays de la Loire, à travers la construction de la future résidence décarbonée Avifaune, un projet innovant axé sur l'habitat inclusif et la mixité sociale.

Acteur de la ville de demain, Podeliha intègre des solutions durables dans ses projets, avec notamment l'utilisation de ciments décarbonés 0% clinker d'Hoffmann Green. La construction de la résidence Avifaune à Avrillé dans le Maine-et-Loire en est un exemple. Ce projet allie innovation et habitat inclusif, réunissant valides et personnes en situation de handicap dans un cadre de vie partagé. Lauréat de l'appel à projets d'APF France Handicap, Podeliha vise à promouvoir l'inclusion sociale des personnes en perte d'autonomie. Inscrit dans un programme mixte de plus de 80 logements, Avifaune comprendra 25 logements locatifs adaptés, dont 10 spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite ou atteintes d’épilepsie.

Depuis 2021, le partenariat avec Hoffmann Green Cement illustre l'engagement de Podeliha en faveur de la décarbonation de son parc immobilier et de la réduction de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment. En adoptant les ciments 0% clinker de son partenaire, Podeliha privilégie un acteur local et innovant et contribue à l’économie circulaire, réduisant ainsi de 4 à 5 fois les émissions de CO2 générées par ses constructions.

La construction de cette résidence permet à Hoffmann Green de contribuer à la décarbonation du marché du logement neuf, à travers un projet qui incarne un engagement fort en faveur de l'inclusion et de la mixité sociale.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La résidence Avifaune, dont la construction résulte d'un partenariat stratégique entre Hoffmann Green et Podeliha depuis 2021, incarne notre volonté de promouvoir des solutions bas carbone dans le secteur du logement neuf. Ce projet est un exemple fort illustrant la possibilité de concilier logement social et performance environnementale de haut niveau dans le domaine de la construction. »

Gonzague Noyelle, Directeur Général de Podeliha, ajoute : « L'utilisation de ciment 0 % clinker nous permet de réduire considérablement l'empreinte carbone de nos constructions, comme la future résidence Avifaune. En tant qu’entreprise dotée d’une mission d’intérêt général, nous sommes ravis de notre partenariat avec Hoffmann Green Cement, qui nous permet de mettre en œuvre nos engagements en matière de responsabilité environnementale, de valorisation du savoir-faire local et d'innovation. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE PODELIHA

Podeliha dont l’acronyme est « Pour le développement ligérien de l’habitat » est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH). Filiale régionale d’Action Logement Immobilier, Podeliha intervient sur les 5 départements de la région des Pays de la Loire en tant qu’acteur global de l’habitat et de l’immobilier. Podeliha gère un parc locatif de 27 000 logements, et loge près de 53 000 personnes. Engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Podeliha en a fait un axe stratégique majeur dans son organisation. Pour compléter son offre, Podeliha dispose de 2 filiales spécialisées dans l'accession abordable : Podeliha Accession (programmes neufs) et Les Trois Roches (ventes HLM et gestion des copropriétés). Ces entités opèrent sous une même marque : Axeliha.

La raison d'être de Podeliha « Ensemble, bâtissons et gérons des lieux de vie de qualité, accessibles au plus grand nombre, en innovant au service de l’emploi et de la durabilité de nos territoires. »