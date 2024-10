Too Good To Go geht eine Partnerschaft mit Hanshow ein, um das Management überschüssiger Lebensmittel in Lebensmittelgeschäften auf die nächste Stufe zu heben

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Too Good To Go, das globale Unternehmen für soziale Auswirkungen, das den weltweit größten Marktplatz für überschüssige Lebensmittel betreibt, und Hanshow, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und digitalen Ladenlösungen, sind stolz darauf, eine globale Partnerschaft zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen bekannt zu geben. Die Integration der End-to-End-Lösung von Too Good To Go für das Management überschüssiger Lebensmittel und der fortschrittlichen elektronischen Regaletiketten (ESL) von Hanshow schafft durch die Optimierung des Prozesses zur Überprüfung des Verfallsdatums einen erheblichen Mehrwert für Lebensmitteleinzelhändler.Sechs Testgeschäfte in Frankreich haben die ESLs von Hanshow, die mit einer LED-blinkenden Pick-to-Light-Funktion ausgestattet sind, zusammen mit der Plattform Too Good To Go implementiert, um den Wert von überschüssigem Inventar durch nahtlose Nachverfolgung und Umverteilung von Überschüssen zu erschließen.

Reduzierung von Lebensmittelabfällen durch Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Plattform Too Good To Go erstellt eine Liste von Produkten, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, und zeigt sie den Mitarbeitern direkt auf ihren Handheld-PDAs an. Anstatt 100 % der Artikel überprüfen zu müssen, werden nur 1–5 % aller Produkte täglich überprüftn.Dies spart bis zu einer Stunde pro Tag und Mitarbeiter ein und minimiert gleichzeitig abgelaufene Produkte in den Regalen.Wenn Mitarbeiter die Produktdetailseite in ihrer Too-Good-To-Go-Plattform-Anwendung aufrufen, um das Verfallsdatum zu überprüfen, blinken die ESLs innerhalb von zwei bis drei Sekunden auf, wodurch sich die richtigen Produkte viel einfacher identifizieren und lokalisieren lassen. Diese innovative Lösung spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Genauigkeit bei der Identifizierung von Produkten, verbessert die betriebliche Effizienz, das Kundenerlebnis und reduziert vor allem die Lebensmittelverschwendung.

Wichtigste Erkenntnisse und Ergebnisse des Pilotprojekts

Laut dem European Grocery Retailing Institute machen die Kosten für Lebensmittelabfälle im Durchschnitt fast 2 % des Nettoumsatzes von Lebensmittelhändlern aus, was fast der durchschnittlichen Gewinnspanne entspricht. Durch die Nutzung der Plattform Too Good To Go, die in die ESLs von Hanshow integriert ist, können Einzelhändler ihre betriebliche Effizienz verbessern, ihre Rentabilität steigern und Lebensmittelabfälle reduzieren.

Diese Integration zielt darauf ab, den Zeitaufwand für die Produktsuche um mindestens 20 % zu reduzieren, wodurch pro Jahr und Geschäft über 39 Arbeitsstunden eingespart werden können. Im aktuellen Test konnten Geschäfte, die die Integration nutzen, eine Zeitersparnis von 12 % pro Produkt verzeichnen, verglichen mit drei ähnlichen Geschäften, die sie nicht implementiert hatten. Ein Standort meldete eine Reduzierung des Zeitaufwands für die Artikelsuche um 56 %.

„Durch die Kombination der Plattform Too Good To Go mit der fortschrittlichen Technologie von Hanshow ermöglichen wir Lebensmittelhändlern, die Verwaltung überschüssiger Lebensmittel zu vereinfachen, und helfen ihnen, Zeit und Ressourcen zu sparen, während sie gleichzeitig einen echten Beitrag im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung leisten“, sagt Mateo Rando, Chief Product Officer bei Too Good To Go.

„Unsere Zusammenarbeit mit Too Good To Go zeigt das Engagement von Hanshow, Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz im Einzelhandel voranzutreiben. Durch die Integration unserer fortschrittlichen ESL-Technologie in die Too Good To Go-Plattform veranschaulicht diese Partnerschaft unsere Vision, digitale Lösungen zu nutzen, um sowohl für Einzelhändler als auch für die Umwelt einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen“, sagt Liangyan Li, SVP und Head of Global Sales bei Hanshow.

