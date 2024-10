Electricité intégrée en Allemagne : TotalEnergies rejoint RWE dans deux projets d’éolien en mer

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec RWE pour acquérir une participation de 50 % dans deux projets éoliens offshore en mer du Nord. Ces deux projets, N-9.1 (2 GW) et N-9.2 (2 GW), situés à 110 km au large des côtes allemandes, ont été attribués à RWE en août 2024 et disposent de licences de 25 ans, extensibles à 35 ans.

Cette acquisition s’ajoute à nos concessions déjà attribuées N-12.1, N-11.2 et O-2.2, ce qui devrait permettre à TotalEnergies de bénéficier des synergies de son hub éolien offshore allemand de 6,5 GW et d’optimiser ses coûts de construction et d’exploitation.

« Nous sommes heureux de renforcer nos liens avec RWE, un acteur clé des énergies renouvelables et notre partenaire dans le projet OranjeWind aux Pays-Bas. Ce nouveau partenariat contribue à notre développement intégré sur le marché de l’électricité allemand, le plus grand d’Europe, et permettra à TotalEnergies de fournir des électrons verts pour décarboner l’électricité et l’industrie du pays, » a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables chez TotalEnergies.

« Nous sommes ravis d’accueillir TotalEnergies à bord en tant que partenaire pour la réalisation de ces projets éoliens offshore à grande échelle sur notre marché domestique en Allemagne. En tant que partenaire de confiance dans notre projet éolien offshore néerlandais OranjeWind, TotalEnergies partage notre ambition de stimuler davantage la croissance de l’énergie éolienne offshore pour accélérer la transition énergétique en Allemagne et au-delà. Nos équipes de RWE apporteront leurs nombreuses années d’expérience dans l’industrie éolienne offshore et leur connaissance approfondie de cette industrie pour développer et construire avec succès les deux parcs éoliens, » a déclaré Sven Utermöhlen, Directeur général offshore wind chez RWE.

Des études préliminaires sur l’environnement marin, le sous-sol, et les conditions éoliennes et océanographiques ont déjà été menées par l’agence fédérale maritime et hydrographique allemande (BSH). Ces données aideront RWE et TotalEnergies à planifier la construction des parcs dont les mises en service sont respectivement prévues pour 2031 et 2032.

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À mi 2024, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 24 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d'une capacité totale brute de plus de 17 GW, à majorité posée. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, et West of Orkney), en Corée du Sud (Bada), à Taiwan (Yunlin et Haiding 2), en France (Eolmed), aux États-Unis (Attentive Energy et Carolina Long Bay), aux Pays-Bas (OranjeWind) en Allemagne (Nordsee Energies 1 & 2, Ostsee Energies, N-9.1 and N-9.2).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

