Kinaxis reforça as operações da cadeia de suprimentos da Ono Pharmaceutical

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, anunciou hoje sua adoção pela Ono Pharmaceutical Co., Ltd. para ajudar a orquestrar a visibilidade e a transparência totais em sua cadeia de suprimentos mundial.

A Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO), com sede em Osaka (Japão), é uma empresa farmacêutica voltada para P&D, comprometida com a criação de medicamentos inovadores em áreas específicas. A ONO concentra sua pesquisa em oncologia, imunologia, neurologia e pesquisa especializada com altas necessidades médicas como áreas prioritárias para a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos inovadores. A ONO conta com várias subsidiárias e instalações de fabricação no Japão e no exterior e atualmente está expandindo seus negócios no exterior com o objetivo de se tornar uma empresa farmacêutica especializada a nível mundial.

Kinaxis Maestro™, a plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos com infusão de IA, impulsionará a eficiência operacional da ONO, capacitando a empresa a expandir e diversificar seu amplo portfólio de medicamentos que salvam vidas. A transformação ocorre em um momento em que a ONO está se preparando para um aumento das vendas diretas nos EUA e na Europa.

“Sob a filosofia corporativa ‘Dedicada à luta contra a doença e a dor’, a ONO continua contribuindo e trabalhando para a realização de uma sociedade sustentável por meio da geração de medicamentos inovadores”, disse Akira Takada, CEO, diretor executivo, CMC e produção da Ono Pharmaceutical Co., Ltd. “O Kinaxis desempenhará um papel importante no reforço da eficiência da cadeia de suprimentos necessária para garantir uma entrega estável de medicamentos criados pela ONO em diversas áreas terapêuticas para pacientes no mundo inteiro.”

“A necessidade de transformação orientada pela agilidade para enfrentar desafios e impulsionar o sucesso dos negócios é imperativa no mundo incerto de hoje”, afirmou Toshiya Kaneko, presidente da Kinaxis Japan. “Com o Kinaxis, a ONO terá a capacidade de se planejar para qualquer cenário, tornando-a mais resiliente ao que quer que aconteça e reforçando sua missão de fornecer medicamentos que salvam vidas aos seus pacientes.”

Com a inclusão da ONO à sua crescente base de clientes, a Kinaxis continua consolidando sua presença no setor de ciências da vida, que fornece os medicamentos de marca e genéricos dos quais inúmeros pacientes dependem. Entre os clientes da Kinaxis, que gerencia as complexidades da cadeia de suprimentos em biotecnologia, terapia celular e genética, dispositivos médicos, medicamentos de venda livre e muito mais, estão algumas das principais empresas farmacêuticas do mundo, como Dr. Reddy’s, Jamieson Wellness, Merck, Novartis, Siemens Healthineers e Servier.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gestão da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

