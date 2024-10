Kinaxis renforce les opérations de la chaîne d'approvisionnement d'Ono Pharmaceutical

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un chef de file mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, annonce ce jour l'adoption par Ono Pharmaceutical Co., Ltd. de Kinaxis afin d'orchestrer la visibilité et la transparence complètes sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Basé à Osaka, au Japon, Ono Pharmaceutical Co., Ltd., (ONO) est une société pharmaceutique axée sur la R&D engagée dans la création de médicaments innovants dans des domaines spécifiques. ONO concentre ses recherches sur l'oncologie, l'immunologie, la neurologie et la recherche spécialisée avec des besoins médicaux élevés comme domaines prioritaires pour la découverte et le développement de médicaments innovants. ONO possède plusieurs filiales et installations de fabrication au Japon et à l'étranger et étend actuellement ses activités à l'étranger dans le but de devenir une pharmacie de spécialité mondiale.

Kinaxis Maestro™, la plateforme d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement optimisée par l'IA, améliorera l'efficience opérationnelle d'ONO, ce qui permettra à l'entreprise d'élargir et de diversifier son vaste portefeuille de médicaments vitaux. Cette transformation intervient alors qu'ONO se prépare à une augmentation des ventes directes aux États-Unis et en Europe.

« Dans le cadre de la philosophie d’entreprise d'engagement dans la lutte contre la maladie et la douleur, ONO continue de contribuer et d’œuvrer à la réalisation d’une société durable grâce à la production de médicaments innovants », déclare Akira Takada, CEO, directeur exécutif, CMC & production at Ono Pharmaceutical Co., Ltd. « Kinaxis jouera un rôle prépondérant dans le renforcement de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement nécessaire pour assurer une livraison stable des médicaments qu’ONO crée dans un large éventail de domaines thérapeutiques aux patients du monde entier. »

« La nécessité d’une transformation axée sur l’agilité pour relever les défis et promouvoir la réussite des entreprises est impérative dans le monde incertain d’aujourd’hui », déclare Toshiya Kaneko, président, Kinaxis Japan. « Avec Kinaxis, ONO sera en mesure de planifier n’importe quel scénario, de les rendre plus résilients à tout événement et de renforcer leur mission de fournir des médicaments vitaux à ses patients. »

Avec l'ajout d'ONO à sa clientèle croissante, Kinaxis continue de consolider son empreinte dans l'industrie des sciences de la vie, qui fournit le nom de marque et les médicaments génériques sur lesquels d'innombrables patients comptent. Gérant les complexités de la chaîne d'approvisionnement en biotechnologie, thérapie cellulaire et génique, dispositifs médicaux, médicaments en vente libre et plus encore, les clients de Kinaxis comprennent certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde telles que Dr. Reddy's, Jamieson Wellness, Merck, Novartis, Siemens Healthineers et Servier.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, rendez-vous sur Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro™, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

